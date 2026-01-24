Điều gì ẩn giấu đằng sau "vũ khí âm thanh bí mật" của Mỹ?

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

"Đây hoàn toàn không phải là vũ khí bí mật, bởi vì nó đã được biết đến từ lâu rồi," nhà phân tích quân sự kỳ cựu Nga Viktor Litovkin nói với Sputnik.

Đây là “loại vũ khí không gây chết người nhưng có thể vô hiệu hóa con người trong một khoảng thời gian và thường được sử dụng để giải tán biểu tình ở Mỹ và châu Âu".

"Vũ khí âm thanh này là sự điều biến tần số cao của sóng âm, không thể nghe thấy bằng tai người, có thể gây ảnh hưởng rất mạnh đến màng nhĩ, dây thần kinh và não bộ, đôi khi gây nôn mửa, ngất xỉu...".

"Tất cả những điều này đã được biết đến từ lâu. Việc Mỹ muốn biến những suy nghĩ viển vông thành hiện thực chỉ đơn giản là phong cách của họ. Không có gì bí mật về loại vũ khí này cả." Nhà phân tích không loại trừ khả năng trong chiến dịch quân sự bắt giữ ông Maduro, Mỹ đã sử dụng vũ khí âm thanh này kết hợp với các hệ thống tác chiến điện tử và xung điện từ có khả năng "vô hiệu hóa hoàn toàn các thiết bị điện tử".

Ngược lại, Nga sở hữu một số hệ thống siêu thanh tiên tiến mà Mỹ không có hệ thống tương đương, ông Litovkin cho biết. Đó là: Hệ thống siêu thanh Oreshnik (tầm bắn: lên đến 5.500 km, được trang bị ít nhất sáu đầu đạn, mỗi đầu đạn di chuyển với tốc độ Mach 10-11); Tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ máy bay có tầm bắn lên đến 2.500 km. Nó không thể bị đánh chặn; Phương tiện lượn siêu thanh chiến lược Avangard đạt tốc độ lên đến Mach 27, khiến hệ thống này không thể bị đánh chặn.