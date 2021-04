Điều chiến đấu cơ áp sát Đài Loan, Trung Quốc tính toán gì?

Mỹ - nhật cần thắt chặt quan hệ an ninh hơn Hội đàm tại Tokyo ngày 12-4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ Philip Davidson nhấn mạnh hai nước cần thắt chặt hơn nữa quan hệ an ninh để đối phó tình trạng TQ ngày càng quyết đoán hơn ở biển Hoa Đông và Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Ông Kishi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì ổn định và hòa bình ở eo biển Đài Loan, còn ông Davidson nhấn mạnh liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của an ninh khu vực. Cùng ngày, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ sau hơn bốn ngày hoạt động trên Biển Đông đã rời khỏi khu vực này. Trong khi đó, nhóm tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island vẫn sẽ tiếp tục ở lại khu vực và chuẩn bị tham gia tập trận chung với hải quân Philippines. Theo lời Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez hôm 11-4, Washington đang có kế hoạch gửi thêm tàu chiến tới Biển Đông sau tàu USS Theodore Roosevelt để tăng cường các hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải.