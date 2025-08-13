Tên lửa hành trình siêu thanh DF-100 Trung Quốc mạnh đến đâu?

Quân đội Trung Quốc mới đây đã công bố đoạn video về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100, đăng tải trên kênh CCTV. Đoạn video cho thấy một lữ đoàn tên lửa đang tiến hành một cuộc tập trận thiết lập liên lạc bằng cáp để phóng tên lửa DF-100.

Đây chỉ là một trong vài lần hiếm hoi tên lửa này lộ diện công khai từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2019 trong một cuộc duyệt binh. Trong các lần xuất hiện trước đây, tên lửa DF-100 cũng làm mờ nên rất khó phân tích các thông số kỹ thuật và mô hình hoạt động.

Tốc độ gấp bốn lần âm thanh, tầm bắn 4.000 km

DF-100 ra mắt lần đầu vào năm 2019 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Tên lửa này cũng đã xuất hiện tại triển lãm hàng không Chu Hải ở TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông năm 2024.

Hình ảnh từ đoạn phim tài liệu của quân đội Trung Quốc cho thấy tên lửa DF-100 được vận chuyển bằng xe chuyên dụng trong không gian đô thị. Ảnh: CCTV

Tại triển lãm, các thông số kỹ thuật của DF-100 được công bố gồm: tầm bắn 3.000-4.000 km, tốc độ bay Mach 4 (gấp 4 lần tốc độ âm thanh), khả năng xuyên phá các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, độ chính xác tấn công cao và thời gian phản ứng nhanh. Tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu khoảng 40 phút sau khi phóng.

Tầm bắn tối đa của tên lửa DF-100 cho phép tấn công vượt xa vùng ngoại vi gần nhất của Trung Quốc, bao trùm cả chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai ở Thái Bình Dương.

Theo GS James Char tại Chương trình Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược thuộc ĐH Công nghệ Nam Dương (Singapore), DF-100 có thể được triển khai thông qua các phương tiện phóng di động trên đất liền hoặc từ máy bay ném bom H-6N nếu triển khai trên không, giúp mở rộng tầm tấn công thêm 6.000 km.

Vũ khí chủ lực của quân đội Trung Quốc

Xe chở tên lửa DF-100 trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: SCMP

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy DF-100 dường như có đầu đạn hình nón sắc nhọn để hỗ trợ khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ ở tốc độ siêu thanh và cánh đuôi lớn hơn nhiều so với các tên lửa tương tự, cho thấy cả tốc độ cao và khả năng cơ động cao.

DF-100 sử dụng hệ thống đẩy ba tầng với một động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn để phóng, một động cơ phản lực đốt siêu thanh để duy trì chuyến bay trong vùng gần không gian (gần rìa khí quyển Trái Đất) và một động cơ tăng tốc ở giai đoạn cuối, giúp tên lửa đạt tốc độ tối đa khi tiếp cận mục tiêu.

Thiết kế khí động học của DF-100 bao gồm các cánh nhỏ, dài chạy dọc theo thân tên lửa, giúp tăng cường sự ổn định khi bay và khả năng cơ động (chuyển hướng linh hoạt) và một đầu đạn chuyên dụng để thực hiện các cuộc tấn công khó bị đánh chặn ở độ cao thấp.

Tống Trung Bình - một sĩ quan về hưu của quân đội Trung Quốc - cho biết DF-100 cũng có thể nhắm mục tiêu vào các mục tiêu cố định.

“Ngoài các mục tiêu di chuyển chậm, DF-100 được thiết kế để tấn công hiệu quả các mục tiêu cố định, đặc biệt là các tài sản quân sự có giá trị cao” - ông Tống nói, đồng thời cho biết thêm rằng những mục tiêu này có thể bao gồm trung tâm chỉ huy đầu não, các điểm nút quan trọng như hệ thống liên lạc hoặc hậu cần và các mục tiêu chiến lược khác có giá trị lớn.

Ông Tống nói thêm hệ thống dẫn đường hỗn hợp của DF-100 cho phép tên lửa này đạt được độ chính xác cao cho các đòn tấn công định vị chính xác, khiến nó trở thành “một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Trung Quốc”.

Đoạn video trước khi phóng, tên lửa DF-100 được vận chuyển trong không gian đô thị. Đó là sự khác biệt so với các bối cảnh sa mạc xa xôi, thường được sử dụng cho các vụ phóng thử tên lửa của quân đội Trung Quốc.

Bà Tôn Vân - Giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ) - nhận định bối cảnh đô thị rõ ràng nhằm mục đích minh họa tính linh hoạt và cơ động về khả năng phóng tên lửa DF-100.

“Nếu tên lửa này có thể phóng từ khu vực gần các khu vực đô thị, đối phương sẽ khó định vị, nhận dạng, nhắm mục tiêu và tiêu diệt nó hơn” – bà Tôn nói.