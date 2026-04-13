Giám đốc Công an Gia Lai nêu nguyên nhân vụ cháy nổ khiến cả nhà tử vong ở Gia Lai

Liên quan đến vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai tử vong, sáng 13-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết nguyên nhân có thể là do bà Trần Thị Đ. (63 tuổi, ngụ thôn Chánh Hóa) sử dụng xăng dầu, rơm rạ để tự sát, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Căn nhà bà Trần Thị Đ - nơi xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong

Thông tin này được Thiếu tướng Lê Quang Nhân đưa ra khi báo cáo nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng 13-4.

"Đến giờ này, cơ quan điều tra xác định không có tội phạm. Vụ việc làm 4 người chết, trong đó có bà ngoại, một người mẹ và hai người cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi" - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 10-4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại thôn Chánh Hóa.

Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà bà Trần Thị Đ. có 4 người tử vong. Các nạn nhân gồm: bà Trần Thị Đ., chị Trần Thị C. (37 tuổi, con gái bà Đ.) và 2 cháu ngoại của bà Đ., đều 15 tuổi. Các thi thể đều bị cháy xém.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Lượng lớn tro rơm tại hiện trường căn phòng nơi phát hiện các nạn nhân

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, căn nhà của bà Đ. nằm ven suối, cách xa khu dân cư. Thời điểm rạng sáng, một số người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực này.

Chính quyền địa phương cho biết gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, sống hòa đồng với người dân xung quanh. Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng.