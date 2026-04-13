Giám đốc Công an Gia Lai nêu nguyên nhân vụ cháy nổ khiến cả nhà tử vong ở Gia Lai
Vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong bước đầu được xác định không có dấu hiệu tội phạm, nghi do tự sát.
Liên quan đến vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai tử vong, sáng 13-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết nguyên nhân có thể là do bà Trần Thị Đ. (63 tuổi, ngụ thôn Chánh Hóa) sử dụng xăng dầu, rơm rạ để tự sát, dẫn đến hậu quả đau lòng.
Căn nhà bà Trần Thị Đ - nơi xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong
Thông tin này được Thiếu tướng Lê Quang Nhân đưa ra khi báo cáo nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng 13-4.
"Đến giờ này, cơ quan điều tra xác định không có tội phạm. Vụ việc làm 4 người chết, trong đó có bà ngoại, một người mẹ và hai người cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi" - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.
Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 10-4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại thôn Chánh Hóa.
Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà bà Trần Thị Đ. có 4 người tử vong. Các nạn nhân gồm: bà Trần Thị Đ., chị Trần Thị C. (37 tuổi, con gái bà Đ.) và 2 cháu ngoại của bà Đ., đều 15 tuổi. Các thi thể đều bị cháy xém.
Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.
Lượng lớn tro rơm tại hiện trường căn phòng nơi phát hiện các nạn nhân
Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, căn nhà của bà Đ. nằm ven suối, cách xa khu dân cư. Thời điểm rạng sáng, một số người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực này.
Chính quyền địa phương cho biết gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, sống hòa đồng với người dân xung quanh. Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng.
Vụ hỏa hoạn ở Gia Lai khiến 1 người tử vong: Nghi do thắp nhang
Trưa 13-4, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại tổ dân phố Cẩm Tiên.
Nạn nhân là cụ Nguyễn Tấn H. (SN 1937), chủ căn nhà bị thiêu rụi. Theo người dân địa phương, cụ H. sống một mình dù các con ở gần. Hằng ngày, cụ thường thu gom rác và đồ cúng bỏ đi mang về nhà, chất đống, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ việc cụ H. thắp nhang hoặc thực hiện nghi lễ trong nhà, khiến lửa bén vào các vật dụng dễ cháy và nhanh chóng bùng phát.
Trước đó, vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, nhiều người dân trong khu vực đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lách tách kèm theo mùi khét. Khi chạy ra ngoài, họ phát hiện ngọn lửa đã bao trùm căn nhà của cụ H., bốc cao dữ dội.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện đến hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.
