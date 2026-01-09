Nga xác nhận và nêu lý do bắn Oreshnik vào Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga 9h sáng 9/1 (13h, giờ Hà Nội) xác nhận đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm ngày 8, rạng sáng 9/1 "bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa từ mặt đất và ngoài khơi, bao gồm hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik, vào các mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine", Interfax đưa tin.

Xe chở tên lửa Oreshnik của Nga. Ảnh: Reuters

Đây là hành động trả đũa cho cáo buộc trước đó của Moscow về việc Ukraine đã triển khai hàng chục máy bay không người lái (UAV) tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở khu vực Novgorod hồi cuối tháng 12/2025.

"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Các cơ sở sản xuất UAV được sử dụng trong vụ tập kích (của Ukraine vào Novgorod), cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, đã bị tấn công", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Không quân Ukraine đêm 8/1 phát cảnh báo tên lửa trên phạm vi toàn quốc, sau khi phát hiện nguy cơ Nga tập kích bằng tên lửa đạn đạo từ thao trường Kapustin Yar trên lãnh thổ Nga, nơi đặt các hệ thống tên lửa tầm trung siêu vượt âm Oreshnik.

Hình ảnh do một số kênh theo dõi chiến sự cho thấy các vật thể lao từ bầu trời xuống khu vực Lviv với tốc độ nhanh như những tia chớp. Vệt sáng từ các vật thể đó có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng chục km sau đó tạo ra các vầng sáng trên mặt đất.

Chưa rõ mục tiêu bị Nga tấn công, nhưng Ukraine cho biết đó là "hạ tầng quan trọng". Một số kênh truyền thông cho rằng mục tiêu bị tập kích là kho khí đốt ngầm Bilche-Volitsko-Uhersky, có dung tích hơn 17 tỷ m3, chiếm 50% tổng lượng dự trữ khí đốt của Ukraine.

Sáng 9/1, không quân Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo Nga bay với tốc độ 13.000 km/h, tương đương Mach 12. Con số này tương đồng với tốc độ mà Nga công bố về tên lửa Oreshnik, vào khoảng Mach 10-11.

Đây là lần thứ hai Nga khai hỏa tên lửa Oreshnik vào Ukraine, sau vụ phóng lần đầu tiên vào nhà máy quân sự của Ukraine tại tỉnh Dnipro hồi tháng 11/2024.

Trong vụ việc ở Dnipro, Nga được cho là đã sử dụng tên lửa mang đầu đạn trơ, chủ yếu để răn đe. Phân tích video ghi lại khoảnh khắc vụ tập kích ở Dnipro, RiaNovosti phát hiện 6 vệt sáng của vật thể đánh xuống mặt đất ở vận tốc rất lớn, cho thấy tên lửa Oreshnik có khả năng mang theo ít nhất 6 đầu đạn tấn công độc lập bên trong đầu đạn lớn.

Oreshnik là mẫu tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm hiện đại nhất do Nga phát triển, có khả năng mang theo khối đầu đạn nặng 1,5 tấn, trang bị đầu đạn phi hạt nhân hoặc hạt nhân. Tên lửa Oreshnik đạt tầm bắn tối đa khoảng 5.500km.