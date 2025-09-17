Houthis tuyên bố tấn công thủ đô Israel bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2

Ngày 16-9, phát ngôn viên quân sự của lực lượng Houthis - ông Yahya Saree nói rằng lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm nhằm vào mục tiêu ở thủ đô Tel Aviv của Israel cùng ngày.

“Lực lượng tên lửa thuộc các lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành một chiến dịch quân sự bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2, tấn công một cơ sở trọng yếu của Israel ở khu vực Jaffa (thuộc Tel Aviv)” - ông Saree nói trên kênh truyền hình Al Masirah do Houthis kiểm soát.

Theo ông Saree, Houthis còn tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sân bay Ramon, gần thành phố Eilat, miền nam Israel.

Chuẩn tướng Yahya Saree - phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Yemen, nhánh Houthis. Ảnh: @Yahya_Saree/X

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông cáo cho biết có một quả tên lửa phóng từ Yemen bay đến đã kích hoạt còi báo động trên khắp miền nam Israel và bị đánh chặn. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Các vụ tấn công của Houthis diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Israel thông báo đã không kích cảng Hodeida ở miền tây Yemen, nhằm vào cái mà họ gọi là “cơ sở hạ tầng quân sự của Houthis”.

Al Masirah đưa tin rằng các cuộc không kích đã làm nhiều công nhân bị thương và phá hủy một số cơ sở. Các đợt không kích vào cảng Hodeida là bước leo thang mới nhất trong loạt vụ tấn công nhằm vào thành phố cảng này, theo hãng tin APA.

Kể từ khi xung đột ở Dải Gaza leo thang năm 2023, lực lượng Houthis đã cảnh báo Tel Aviv rằng họ sẽ tấn công lãnh thổ Israel. Lực lượng này cũng ngăn tàu thuyền có liên quan Israel đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, cho đến khi Tel Aviv chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Hamas tại Dải Gaza.

Từ giữa tháng 11-2023, hàng chục tàu dân sự đã bị Houthis tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực tại Dải Gaza, lực lượng Houthis đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ, nhóm này nối lại việc tấn công tàu thuyền có liên quan Israel cũng như các mục tiêu trên lãnh thổ Israel.