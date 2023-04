Đâu là vũ khí đáng sợ nhất của đội thợ săn xe tăng Nga sắp đưa sang Ukraine?

Quân đội Nga đang đào tạo các đơn vị “thợ săn xe tăng” đặc biệt nhằm chống lại xe tăng và thiết giáp của Đức, Anh và Mỹ vốn đang được chuyển tới Ukraine. Quân đội Nga sẽ có những loại vũ khí nào để đối phó xe tăng hạng nặng tinh vi của phương Tây?

Nga nghiên cứu một loạt điểm mạnh, điểm yếu của xe tăng phương Tây

Theo hãng tin Sputnik, quân đội Nga đang thực hiện các bước đi chủ động để chuẩn bị đối phó xe tăng Challenger 2, Leopard 2, Abrams và thậm chí là Leclerc. Phát biểu trước truyền thông hôm 9-4, người đứng đầu Trung tâm huấn luyện chiến đấu của Các Lực lượng vũ trang Nga – ông Yevgeny Arifulin cho biết quân đội Nga đã nghiên cứu một loạt điểm mạnh và điểm yếu của xe tăng phương Tây, cũng như tiếp thu các khuyến nghị từ Đại tá Ivan Buvaltsev – lính tăng kỳ cựu với 45 năm kinh nghiệm vận hành và chỉ huy lực lượng thiết giáp.

Quân đội Ukraine nói chuyện với truyền thông sau khi hoàn thành khóa huấn luyện về xe tăng Leopard 2 tại thao trường Bergen của Đức. Ảnh: Bundeswehr/Reuters

“Những nhóm này sẽ trực tiếp tham gia săn lùng xe tăng phương Tây ở Ukraine. Bên cạnh đó, họ cũng được chuẩn bị ở đây cho các cuộc đấu xe tăng” - ông Arifulin nói.

Đức và các quan chức NATO tháng trước đã xác nhận rằng lô đầu tiên gồm gần 300 xe tăng Leopard 2, Challenger 2 và Abrams cam kết chuyển cho Ukraine đã bắt đầu được đưa vào nước này.

“Anh đã chuyển xe tăng Challenger. Nhiều đồng minh NATO đã chuyển xe tăng Leopard 2, và Mỹ hiện đang trong quá trình sắp xếp việc chuyển giao xe tăng Abrams. Tất cả sẽ mang lại cho Ukraine các phương tiện cần thiết để giành lại lãnh thổ và tiếp tục đẩy lùi quân đội Nga” – ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO cho biết trong một cuộc họp báo tuần trước.

Ukraine cho biết nước này hiện có gần 60 xe tăng chiến đấu chủ lực của NATO trong kho và dự kiến thêm nhiều xe tăng nữa sẽ được gửi đến trong những tuần tiếp theo.

"Thợ săn xe tăng" của Nga sẽ có những loại vũ khí nào?

Ông Arifulin không nói chi tiết về những loại vũ khí nào mà các đơn vị thợ săn xe tăng đặc biệt của Nga có thể sử dụng để đối phó các xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây.

Nga có nhiều lựa chọn khác nhau. Trước hết có thể kể đến pháo nòng trơn 2A46 125 mm được trang bị trên xe tăng T-90, T-80, T-72 và T-64 của Nga. Loại pháo này có thể xuyên thủng lớp giáp xe tăng NATO trong các cuộc đối đầu trực tiếp với điều kiện triển khai hoạt động và hỗ trợ chiến đấu phù hợp.

9K121 Vikhr - hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser gắn trên máy bay. Ảnh: WIKIPEDIA

Từ trên không, xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây có thể bị tấn công bằng 9K121 Vikhr - hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser gắn trên máy bay, được lắp trên máy bay tấn công Su-25T, trực thăng Ka-50 và Ka-52, cũng như một số tàu chiến và tàu tuần tra bờ biển.

Ngoài ra, Nga còn có 9M120 - tên lửa chống tăng đầu đạn HEAT cuối thời Liên Xô có thể được trang bị trên nhiều loại phương tiện chiến đấu bọc thép cũng như máy bay trực thăng.

Kế đến không thể không nhắc tới Kornet – hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường cơ động, được thiết kế đặc biệt để hạ gục các xe tăng chiến đấu thế hệ thứ ba mới nhất của NATO như Leopard 2, Challenger 2 và Abrams.

Vì sao Kornet trở nên đặc biệt?

Kornet được phát triển từ những năm 1980 và 1990, lần đầu tiên được đưa vào biên chế trong quân đội Nga từ năm 1998.

Dù tất cả vũ khí nêu trên gần như chắc chắn sẽ nằm trong danh sách các thiết bị được Nga sử dụng để đối phó lực lượng thiết giáp của NATO tại Ukraine trong những tháng tới, song Kornet là vũ khí duy nhất trong số đó được xác nhận đã tiêu diệt xe tăng của Đức và Mỹ.

Trong chiến dịch chống lực lượng người Kurd và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) năm 2016 và năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng chục xe tăng Leopard 2A4. Trong quá trình này, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổn thất hàng chục xe tăng do đánh bom ven đường, đánh bom xe tự sát và do vũ khí chống tăng do Nga sản xuất.

Trong báo cáo năm 2017, các nhà điều tra Đức kết luận 6/10 xe tăng Leopard 2 đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh ác liệt tại TP al-Bab (Syria) bằng tên lửa Kornet do IS vận hành.

Quân đội Nga phóng tên lửa chống tăng Kornet. Ảnh: Russian Ministry of Defense

Lực lượng NATO tại Afghanistan trước đây cũng từng mất một vài xe tăng Leopard trong các vụ đánh bom ven đường trong những năm 2000.

Kornet cũng đã chứng tỏ hiệu quả tương tự khi chống lại xe tăng Abrams ở Iraq. Năm 2003, các đơn vị Vệ binh Cộng hòa Iraq đã dùng tên lửa Kornet để tiêu diệt hai xe tăng Abrams và một xe thiết giáp Bradley trong cuộc giao tranh ở miền nam nước này.

Bí mật đằng sau sự nguy hiểm của Kornet

Sự nguy hiểm của Kornet nằm ở các đầu đạn song song đặc biệt của nó. Đầu đạn này có thể xuyên thủng lớp giáp thép đồng nhất dày 1.000 mm – 1.600 mm (xe tăng Leopard 2A4 và Abrams có lớp giáp trước dày tối đa lần lượt là 800 mm và 700 mm). Sau khi tiếp xúc xe tăng đối phương, đầu đạn thứ nhất phát nổ, đầu đạn thứ hai sau đó tạo ra một luồng nhiệt cực lớn đốt cháy lớp giáp, tiếp đến khoang lái, giết chết những người bên trong và kích nổ các loại đạn dược trữ trên xe tăng đối phương.

Các biến thể mới nhất của Kornet có khả năng tấn công kiểu đột nóc tương tự tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ.

Kornet có tầm bắn 100 m – 8.000 m, khiến vũ khí này trở nên nguy hiểm trong môi trường đô thị nhưng cũng nguy hiểm không kém trong các không gian mở và địa hình đồng bằng như phần lớn vùng Donbass và phía đông sông Dnepr của Ukraine.

Bên cạnh việc do binh sĩ vận hành, tên lửa Kornet có thể được gắn trên xe bọc thép Tiger được chỉnh sửa, xe bọc thép BMP-2 và MBD-2.

Kể từ khi được đưa vào sử dụng vào cuối những năm 1990, Kornet được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia. Các nhà máy Degtyaryov Plant và Volskiy Mekhanicheskiy Zavod không cung cấp số liệu thống kê cập nhật về số lượng tên lửa Kornet được sản xuất. Tuy nhiên, theo ước tính năm 2010, khoảng 35.000 tên lửa Kornet đã được sản xuất và bán đi vào cuối những năm 2000.

