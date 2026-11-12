Rộ tin phi công Nga thiệt mạng khi chặn đòn tấn công vào St. Petersburg; cảng dầu chiến lược của Moscow bốc cháy dữ dội

Máy bay chiến đấu Su-30SM. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Phi công Nga được cho là đã thiệt mạng khi đối phó UAV Ukraine

Thông tin được đưa ra bởi Ilya Tumanov, một blogger quân sự Nga chuyên về hàng không, điều hành kênh Telegram Fighterbomber. Ông Tumanov thông tin về việc các phi công quân sự thiệt mạng trong quá trình đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào thành phố St. Petersburg hôm 11/11.

"Cuộc phòng thủ bầu trời St. Petersburg hôm nay trước đợt tấn công bằng UAV đã phải trả giá rất đắt. Một cái giá rất, rất, rất đắt. Hãy bay mãi nhé, những người anh em...", ông Tumanov viết.

Việc sử dụng từ "những người anh em" khiến nhiều người suy đoán có thể đã có nhiều hơn một phi công Nga thiệt mạng. Hãng truyền thông Meduza cho biết, ngoài Fighterbomber, kênh Telegram Na Predele của Nga cũng đăng thông tin về các phi công thiệt mạng khi chặn đòn tấn công vào St. Petersburg.

Tuy nhiên, số người thương vong chính xác cũng như hoàn cảnh xảy ra sự việc hiện chưa được Moscow xác nhận.

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Vụ cháy lớn gần cảng Ust-Luga của Nga ở vùng Leningrad ngày 11/11/2026. (Ảnh: Exilenova+)

Cũng trong ngày 11/11, UAV Ukraine được cho là đã tập kích cảng Ust-Luga thuộc vùng Leningrad, gây ra một vụ hỏa hoạn quy mô lớn.

Theo hãng truyền thông Nga ASTRA, người dân tại huyện Kingisepp đã chia sẻ những đoạn video được cho là ghi lại đám cháy lớn gần khu vực cảng. Trước đó, khu vực này xuất hiện các tiếng nổ và hệ thống phòng không Nga được cho là đã kích hoạt sau khi chính quyền phát cảnh báo nguy cơ UAV.

ASTRA công bố một số video do người dân gửi tới, nhưng thừa nhận chuyên gia tình báo nguồn mở của cơ quan này chưa thể xác minh độc lập các hình ảnh.

Dấu hiệu về vụ cháy còn xuất hiện trên dữ liệu giám sát vệ tinh. Hệ thống FIRMS của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), chuyên theo dõi các điểm bất thường về nhiệt trên bề mặt Trái đất, đã phát hiện nhiều điểm nóng nhiệt đáng chú ý tại khu vực cảng Ust-Luga trong ngày 11/11.

Ust-Luga là một trong những cảng thương mại lớn nhất của Nga trên biển Baltic, nằm bên vịnh Phần Lan, cách St. Petersburg khoảng 100-150 km.

Cảng đi vào hoạt động từ năm 2001, giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa và nguyên liệu công nghiệp của Nga, bao gồm dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, than đá, lưu huỳnh, phân bón, khí ngưng tụ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và hàng container.

Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong hạ tầng xuất khẩu và nền kinh tế Nga, bao gồm cả lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Hạ tầng vận tải Nga tiếp tục gặp sự cố

Vụ cháy tại khu vực Ust-Luga diễn ra chỉ một ngày sau sự cố sập cầu đường sắt tại tỉnh Arkhangelsk, miền Bắc nước Nga.

Theo cộng đồng tình báo nguồn mở Exilenova+, vào khoảng 5h10 ngày 10/11, một nhịp cầu đường sắt bắc qua sông Viled bị sập tại đoạn Cheremukha–Viled, khiến nhiều toa tàu chở hàng trật bánh.

Sự cố buộc hoạt động lưu thông trên một phần tuyến đường sắt quan trọng ở miền Bắc Nga phải đình chỉ hoàn toàn.

Như vậy, trong hai ngày liên tiếp, Nga ghi nhận những diễn biến đáng chú ý liên quan đến hạ tầng giao thông và năng lượng, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tiếp tục gây sức ép lên những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ nước này.