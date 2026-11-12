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Chân dung tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong

Sự kiện: Thời sự

Ngày 12/11/2026, ông Lê Quốc Phong được HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM.

Chân dung tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong - 1

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Theo Thanh Tâm | Linh Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/chan-dung-tan-chu-tich-ubnd-tphcm-le-quoc-phong-post18...

-12/11/2026 11:10 AM (GMT+7)
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