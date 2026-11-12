Chân dung tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong Sự kiện: Thời sự Lưu bài Bỏ lưu bài Lưu bài viết thành công Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưu Đồng ý Chia sẻ Ngày 12/11/2026, ông Lê Quốc Phong được HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM. Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Thanh Tâm | Linh Anh ([Tên nguồn]) Nguồn: https://tienphong.vn/chan-dung-tan-chu-tich-ubnd-tphcm-le-quoc-phong-post18...Nguồn: https://tienphong.vn/chan-dung-tan-chu-tich-ubnd-tphcm-le-quoc-phong-post1893706.tpo#lg=1&slide=0-12/11/2026 11:10 AM (GMT+7)