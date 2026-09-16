Nghi phạm ám sát ông Trump từng tập bắn mục tiêu xa 90 mét

Theo các tài liệu mới được FBI giải mật, Thomas Matthew Crooks bị ám ảnh với súng và kỹ năng bắn tầm xa trước khi thực hiện vụ nổ súng nhằm vào ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử vào tháng 7/2024.

Crooks khi đó là sinh viên ngành kỹ thuật, dành cả một ngày trước khi nổ súng tại Câu lạc bộ Thể thao Clairton ở Clairton, Pennsylvania. Theo hồ sơ liên bang, đây là nơi Crooks thường đến tập bắn khoảng một lần mỗi tuần. Cha của Crooks nói với các điều tra viên rằng ban đầu con trai ông “bắn rất tệ”, nhưng sau đó kiên trì tự luyện tập và đến các trường bắn.

Thomas Matthew Crooks

Nhân viên tại Keystone Shooting Center, gần Pittsburgh, mô tả Crooks là người “khá kỳ quặc” và “không phải người mà họ muốn con gái mình dành thời gian ở cùng”. Một người tại câu lạc bộ súng Clairton nói với các điều tra viên rằng ông nhớ Crooks luyện bắn mục tiêu ở khoảng cách 100 yard (khoảng 91 m) vào ngày trước bài phát biểu của ông Trump tại Butler.

Bộ tài liệu mới được công bố gồm khoảng 600 trang biên bản phỏng vấn người thân, hàng xóm, giáo viên và bạn học của Crooks, cùng các báo cáo của lực lượng thực thi pháp luật tham gia xử lý vụ việc và những thông tin từ cuộc điều tra sau đó.

Các tài liệu cung cấp cái nhìn chi tiết về Crooks và sự ám ảnh của anh ta với súng. Theo thông tin mà cha Crooks cung cấp cho các điều tra viên, sở thích này bắt đầu phát triển trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, nói hôm 15/9: “Chúng tôi không biết động cơ (khiến Crooks) muốn ám sát ông Trump là gì”. Vụ nổ súng tại khuôn viên Butler Farm Show khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Ông Trump bị ám sát hụt ngày 14/7/2024.

Chuẩn bị trong nhiều tháng

Theo các tài liệu liên bang, trong những tháng trước cuộc vận động tranh cử tại Butler, Crooks mua súng và tham gia các khóa học tại Keystone Shooting Center. Anh ta đăng ký các khóa học sử dụng súng ngắn cơ bản và trung cấp, đồng thời đặt mua các bộ phận súng trên mạng dưới bí danh Bob Dole.

Cha của Crooks cho biết con trai ông đã hoàn thiện khả năng ngắm bắn trong khoảng 5 năm nhưng không hứng thú với các hoạt động ngoài trời. Thay vào đó, Crooks chủ yếu sống khép kín và ngày càng xa cách gia đình. Theo cha anh ta, Crooks hiếm khi bộc lộ cảm xúc, ngay cả khi tranh cãi với người thân.

Những người từng biết Crooks mô tả anh ta trong các tài liệu liên bang là người am hiểu lịch sử, có thể kể tên tất cả các tổng thống Mỹ và thích thảo luận về New Deal, chương trình cải cách kinh tế - xã hội được triển khai dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt.

Các bạn học nói với điều tra viên rằng Crooks bị sốc khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống năm 2016, nhưng nhìn chung không thường xuyên thể hiện quan điểm chính trị. Dù đăng ký là thành viên đảng Cộng hòa, Crooks chỉ trích cả hai đảng và từng quyên góp 15 USD cho Progressive Turnout Project, một tổ chức do phía Dân chủ điều hành, vào năm 2021.