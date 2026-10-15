Nữ chỉ huy lực lượng Basij khét tiếng bị ám sát

Hình ảnh hiếm hoi về nữ chỉ huy Lực lượng Basij. Ảnh Tasnim

Một sĩ quan khác đã thiệt mạng trong một vụ tấn công riêng biệt nhằm vào một xe cảnh sát ở Mehrestan, thuộc tỉnh nằm ở phía đông nam Iran, giáp biên giới với Pakistan và Afghanistan.

Lực lượng dân quân tình nguyện Basij trực thuộc Quân đoàn Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo (IGRC), và Tasnim có liên hệ với quân đoàn này.

Những ngày gần đây, đã có báo cáo về các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Iran và các nhóm phiến quân tại tỉnh này. Theo các báo cáo, một số người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, số người chết chưa thể được xác minh độc lập.

Lãnh đạo quân đội Iran mô tả các vụ việc này là những cuộc tấn công có chủ đích nhằm gây bất ổn khu vực Đông Nam và làm suy yếu sự ổn định quốc gia. Họ đổ lỗi cho các đối thủ - Israel và Hoa Kỳ - cáo buộc họ hỗ trợ các nhóm ly khai và phiến quân.

Trong khi đó, mối lo ngại đang gia tăng ở Iran về một chiến dịch quân sự mới và các cuộc không kích vào nước này.

Hôm thứ Tư, nhóm nhân quyền Haalvash, chuyên đưa tin về tỉnh biên giới, cho biết tình hình an ninh vẫn căng thẳng ở một số địa điểm. Nhóm này đưa tin rằng trực thăng quân sự đang bay lượn trên thành phố Iranshahr.