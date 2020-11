Đặc vụ Israel bắn chết phó tướng al-Qaeda ngay trên đường phố Iran

Thứ Bảy, ngày 14/11/2020 17:05 PM (GMT+7)

(NLĐO) - Chỉ huy cấp cao thứ hai của al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, bị các đặc vụ Israel bắn chết tại Iran hồi tháng 8 năm nay.

Báo The New York Times hôm 13-11 đưa tin Ahmed (tên khác là Abu Muhammad al-Masri), khoảng 58 tuổi, bị hai người đàn ông đi xe mô tô ám sát trên đường phố Tehran khi đang lái chiếc Renault L90 màu trắng chở con gái hôm 7-8-2020. Vụ việc "được thực hiện theo lệnh của Mỹ và giữ bí mật cho đến nay".

Al-Masri được coi là người kế vị tiềm tàng của thủ lĩnh tối cao al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Hắn là công dân gốc Ai Cập. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của Mỹ trong vụ ám sát al-Masri. Chính quyền Washington đã theo dõi tên này và các thành viên al-Qaeda khác tại Iran trong nhiều năm.

The New York Times cho biết al-Qaeda chưa công bố cái chết của "phó tướng", trong khi giới chức Iran cũng không tiết lộ và không có chính phủ nào công khai nhận trách nhiệm vụ ám sát hắn.

Một quan chức Mỹ giấu tên khi được Reuters liên lạc đã từ chối xác nhận thông tin do The New York Times công bố, đồng thời không nói Washington có liên quan hay không. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ chối bình luận.

Abu Muhammad al-Masri (trái) được cho là thực hiện vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi (Kenya) năm 1998. Ảnh: PremierLeague-News

Al-Masri là một trong những thủ lĩnh sáng lập al-Qaeda. Hắn bị giết cùng với con gái của mình, Miriam – vợ con trai Osama bin Laden, Hamza bin Laden. Trùm khủng bố Osama bin Laden là người dàn dựng các cuộc tấn công vào Mỹ ngày 11-9-2001, sau đó bị giết trong một cuộc đột kích của lực lượng Mỹ ở Pakistan năm 2011.

Các quan chức tình báo Mỹ nói với The New York Times rằng al-Masri bị Iran "giam giữ" từ năm 2003 nhưng sống tự do ở một vùng ngoại ô cao cấp của thủ đô Tehran kể từ năm 2015. Các quan chức chống khủng bố Mỹ tin rằng Iran có thể đã "cho phép al-Masri sống ở đó để tiến hành hoạt động chống lại các mục tiêu của Washington".

Năm 1998, Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi (Kenya) bị đánh bom. Một trong hai vụ tấn công được cho là do al-Masri thực hiện. Các vụ đánh bom vào đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania khiến 224 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được al-Masri.

"Phó tướng" của al-Qaeda sinh tại quận Al Gharbiya, miền Bắc Ai Cập vào năm 1963. Thời trẻ, hắn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở giải đấu hàng đầu của Ai Cập. Năm 1979, hắn tham gia phong trào thánh chiến rồi gia nhập nhóm của Osama bin Laden, thành lập nên al-Qaeda.

Không rõ cái chết của al-Masri có ảnh hưởng gì đến hoạt động của al-Qaeda hay không. Ngay cả khi tổ chức này mất nhiều thủ lĩnh cấp cao trong gần 2 thập kỷ kể từ năm 2001, chúng vẫn duy trì các chi nhánh hoạt động từ Trung Đông, Afghanistan đến Tây Phi.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dac-vu-israel-ban-chet-pho-tuong-al-qaeda-ngay-tren-duong-pho-iran-20201114110531575.htm