Cái chết bí ẩn của BJ Hàn Quốc tại Campuchia nóng lại

Vào ngày 6-6-2023, thi thể của một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi được tìm thấy tại một công trường xây dựng ở tỉnh Kandal, gần thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Nạn nhân được xác định là một streamer (còn gọi là BJ) đang đi du lịch tại Campuchia, và truyền thông địa phương đưa tin người này chính là BJ Ayoung (tên thật là Byun Ah-young). Thi thể của cô được tìm thấy bọc trong tấm vải đỏ và bị vứt trong vũng nước.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Trung Quốc trên 30 tuổi (điều hành một bệnh viện), với các cáo buộc bao gồm vứt thi thể.

Cặp đôi khai rằng BJ Ayoung đã tử vong đột ngột sau khi được tiêm kháng thể và điều trị tại bệnh viện của họ, khiến họ hoảng loạn và phi tang thi thể cô.

Nữ streamer Byun Ah-young. Ảnh: The Chosun Daily

Tuy nhiên, vụ việc có nhiều chi tiết đáng ngờ. Một số người bày tỏ sự hoài nghi dựa trên tình trạng thi thể: nạn nhân bị sưng phù nghiêm trọng và có dấu hiệu bị hành hung.

Lời khai mâu thuẫn của cặp đôi người Trung Quốc càng làm dấy lên cáo buộc họ đã tra tấn nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương sau đó tuyên bố không thể xác nhận các chấn thương nặng như tra tấn.

Theo tờ The Chosun Daily, vụ án thu hút sự chú ý hơn khi được chương trình điều tra "I Want to Know That" của đài SBS đưa tin, phỏng vấn các chuyên gia và cảnh sát Campuchia.

Tại thời điểm đó, cảnh sát địa phương đã đưa ra một số thông tin quan trọng. Nguyên nhân tử vong dường như là ngạt thở và bệnh viện nghi ngờ tác dụng phụ của thuốc. Thêm nữa, cảnh sát "không tìm thấy dấu hiệu bị tra tấn hay chấn thương bên ngoài. Kết quả xét nghiệm ma túy là âm tính".

Phía cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị xâm hại tình dục vì "nạn nhân không mặc áo ngực và quần lót bị mặc ngược".

Tuy nhiên, lời giải thích của người chồng người Trung Quốc với ê-kíp sản xuất chương trình lại mâu thuẫn. Người này khẳng định: "Cô ấy yêu cầu tiêm, nhưng tôi không tiêm. Cô ấy đã có dấu kim tiêm trên cơ thể từ trước".

Người chồng giải thích tiếp: "Khi tôi không tiêm, cô ấy chỉ ngủ thiếp đi. Sau đó, cô ấy bị sùi bọt mép và bất tỉnh, nên chúng tôi đã cho cô ấy dùng thuốc cấp cứu và thở oxy nhưng cô ấy đã tử vong".

Mặc dù lời khai của cặp đôi người Trung Quốc khẳng định cái chết là do nguyên nhân tự nhiên hoặc sơ suất y tế, song sau đó, các công tố viên Campuchia đã chính thức buộc tội cặp vợ chồng này tội giết người đối với cô Byun Ah-young - theo Chosun Daily.