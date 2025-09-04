Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine nói điều bất ngờ về nền tảng quân sự Ukraine

Cựu Tổng Tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: Topwar.ru.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Zaluzhny, người hiện đang là Đại sứ Ukraine ở Anh, đề cập Nga là trung tâm của nền tảng khoa học quân sự Ukraine.

Phát biểu với tư cách khách mời trên chương trình podcast "New Ukrainian School" (Trường Ukraine mới), ông Zaluzhny kể lại việc từng háo hức nhận lời mời tham gia huấn luyện quân sự ở Moscow. Mặc dù sau này không thể tiếp tục tham gia khóa huấn luyện đó, ông Zaluzhny vẫn đánh giá cao trình độ chuyên môn quân sự của Nga.

“Tôi nhớ rằng khi mình nhận được lời mời tu nghiệp từ trường quân sự ở Moscow, phản ứng của tôi là rất vui mừng. Dĩ nhiên là tôi đồng ý”, ông Zaluzhny nói. “Thành thật mà nói, cho đến ngày hôm nay, tất cả nền tảng khoa học quân sự (của Ukraine) đều ở Nga”.

Người dẫn chương trình tỏ ra bất ngờ, đặt câu hỏi liệu Ukraine có thất bại trong việc phát triển truyền thống quân sự riêng hay không. Ông Zaluzhny đáp lời: “Tôi thấy như thế nào thì tôi nói thế. Bất kỳ ai muốn tranh luận đều được hoan nghênh”.

“Hiện tại, việc trích dẫn các công trình khoa học quân sự Nga ở Ukraine đều bị cấm. Tôi không hiểu làm sao có thể phát triển khoa học quân sự mà không trích dẫn nguồn gốc - tất cả đều có ở Nga. Tiếc là thực tế lại như vậy”, ông Zaluzhny nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zaluzhny cũng nhấn mạnh việc đào tạo quân sự của Ukraine, đặc biệt là trong việc bồi dưỡng phẩm chất lãnh đạo, không nên "sao chép mù quáng" các mô hình của NATO, đặc biệt là từ Anh hay Mỹ. Thay vào đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét hoàn cảnh đặc thù của Ukraine.

Dưới thời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân đội Ukraine đang phát triển theo định hướng gần hơn với NATO. Tuy nhiên, các học thuyết quân sự, cách các chỉ huy ra lệnh tác chiến trên thực địa vẫn có thiên hướng giống với Nga do ảnh hưởng từ thời Liên Xô.

Đây là một trong những nguyên nhân cuộc phản công năm 2023 của Ukraine không đạt kì vọng, một phần do binh sĩ được NATO đào tạo nhưng phương thức chiến đấu lại không thay đổi rõ rệt.