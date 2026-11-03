Sau cú bắt tay với Chủ tịch BMC, bà Trương Mỹ Lan được chia 1.235 tỷ đồng

Thỏa thuận giữa bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và ông Nguyễn Văn Ngọc, 79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, được nêu trong kết luận điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất.

Theo kết luận điều tra, bà Lan có hành vi phạm tội nhưng không bị xử lý hình sự trong vụ án này do đã bị xét xử trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn I.

Ông Ngọc cùng 24 người khác, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hai bên cùng thiếu tiền, thỏa thuận chia chác

Mối quan hệ làm ăn giữa ông Ngọc và bà Lan bắt đầu từ năm 2000, khi BMC đảm nhận thi công, xây dựng và quyết toán nhiều hạng mục lớn cho Vạn Thịnh Phát tại TP HCM. Trong số này có khu căn hộ cao cấp 127 Pasteur, Trung tâm thương mại An Đông Plaza và tòa nhà Times Square.

Đến đầu năm 2010, cả hai doanh nghiệp đều gặp khó khăn tài chính, cần tiền duy trì hoạt động và trả nợ.

BMC, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương, khi đó đầu tư hàng loạt dự án từ miền Trung đến miền Nam nhưng thiếu vốn để tiếp tục triển khai.

Phía Vạn Thịnh Phát cũng chịu áp lực từ các khoản vay liên quan siêu dự án Mũi Đèn Đỏ. Theo kết luận điều tra, bà Lan đã chỉ đạo sử dụng các pháp nhân như Công ty Sài Gòn Peninsula, Công ty An Đông và nhiều cá nhân đứng tên vay vốn đầu tư dự án này.

Tổng dư nợ khi đó hơn 9.100 tỷ đồng, gồm hơn 8.150 tỷ đồng tiền gốc và hơn 964 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, 82 khoản vay thế chấp bằng Trung tâm thương mại An Đông đã đến hạn phải thanh toán một phần gốc và lãi.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm về các sai phạm tại SCB, ngày 3/12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong tình cảnh cùng cần tiền, ông Ngọc và Phạm Lê Hùng, Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC, chủ động tìm gặp bà Lan và Nguyễn Thị Thu Sương (trợ lý của bà Lan, sau này giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB) nhờ tác động để được vay vốn tại các ngân hàng do bà chi phối.

Theo cơ quan điều tra, hai bên đi đến thỏa thuận: bà Lan chỉ đạo lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ cho BMC vay tiền; đổi lại, khoản giải ngân được phân chia theo tỷ lệ BMC sử dụng hai phần ba, bà Lan được sử dụng một phần ba thông qua bà Sương.

Để thực hiện, ông Ngọc đồng ý sử dụng đất và tài sản tại 5 dự án gồm: BMC Hà Tĩnh, BMC Vinh, BMC Quận 1, BMC Hưng Long và BMC Cần Thơ làm tài sản bảo đảm. Thông qua 19 hợp đồng tín dụng, nhóm BMC được giải ngân tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ.

Từ nguồn tiền này, Hùng chuyển 1.235 tỷ đồng cho bà Sương theo thỏa thuận.

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận tiền từ BMC, bà Sương đã hoàn trả 300 tỷ đồng. Phần còn lại 935 tỷ đồng được sử dụng cho các hoạt động liên quan hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Khoản lớn nhất, 620 tỷ đồng, được nộp vào tài khoản Công ty An Đông để trả nợ SCB theo các hợp đồng tín dụng do một số cá nhân đứng tên. 200 tỷ đồng khác được chuyển cho bà Phạm Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Khang Thông, để đầu tư dự án Happy Land tại Long An. 115 tỷ đồng còn lại do bà Sương sử dụng.

Để hợp thức khóa khoản tiền chuyển cho Vạn Thịnh Phát sử dụng, ông Ngọc chỉ đạo hạch toán trong báo cáo tài chính BMC dưới dạng khoản nợ chi phí xây dựng dở dang.

Cơ quan điều tra xác định 935 tỷ đồng chưa được hoàn trả cho SCB, gây thiệt hại hơn 7.463 tỷ đồng, gồm nợ gốc và lãi phát sinh.

Như vậy, từ thỏa thuận để BMC đứng tên vay ngân hàng, hơn 1.200 tỷ đồng đã được chuyển sang phía Vạn Thịnh Phát. Trong số tiền chưa hoàn trả, phần lớn được sử dụng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng và đầu tư dự án khác.

Dòng tiền 1.235 tỷ đồng BMC chuyển cho Vạn Thịnh Phát sử dụng và khoản nợ phát sinh. Hải Duyên (sử dụng AI)

Không thừa nhận sai phạm nhưng đồng ý trả 935 tỷ đồng

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi sai phạm liên quan thỏa thuận vay vốn với BMC. Bà chỉ thừa nhận đã thông qua Hà Thị Yến, khi đó là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tín Nghĩa, giới thiệu BMC vay vốn. Theo lời khai của bà Lan, Nguyễn Thị Thu Sương là người sử dụng khoản tiền 1.235 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đồng ý trả khoản nợ gốc 935 tỷ đồng cho SCB và đưa 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Nhật Bằng tại Tây Ninh để xử lý nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, bà Phạm Thị Phương Thảo đồng ý nộp lại 200 tỷ đồng đã nhận.

Bà Lan đề nghị sau khi xử lý 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cùng với 200 tỷ bà Thảo trả, nếu dư thì trả lại cho Công ty An Đông.

Trong khi đó, cơ quan điều tra xác định bà Lan có trách nhiệm hoàn trả cả nợ gốc và lãi, phạt, tổng cộng hơn 7.463 tỷ đồng.

Để bảo đảm nghĩa vụ này, cơ quan điều tra đề nghị UBND TP HCM, Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan ngăn chặn giao dịch đối với dự án 6A Bình Chánh của Vạn Thịnh Phát, giao SCB quản lý phục vụ việc thi hành án.

Dự án 6A Bình Chánh được Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch để thực hiện nghĩa vụ bồi thường của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong vụ án này, ngoài sai phạm liên quan các khoản vay tại SCB, ông Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng còn bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Đưa hối lộ.