Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh AP

"Ông Zelensky phải muốn giải quyết cuộc chiến này, và nếu ông ấy không muốn, tôi nghĩ hậu quả sẽ rất tồi tệ", ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. Theo ông Trump, Ukraine lẽ ra đã có thể đạt được thỏa thuận cách đây 2 năm với những điều khoản có lợi hơn nhiều. Vị chính trị gia này tin rằng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky là không cần thiết để đạt được một giải pháp. Đồng thời, ông cũng ghi nhận những thành công của quân đội Nga trên chiến trường.

"Bạn có thể nói Ukraine đang phát triển tốt hay tệ, nhưng diện tích đất (dưới sự kiểm soát của Moscow) đang ngày càng mở rộng", ông Trump giải thích.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng châu Âu đã mệt mỏi với cuộc xung đột, sau khi đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ cho nó. Gần đây, ông Trump liên tục chỉ trích ông Zelensky. Hôm trước, ông tuyên bố rằng nhà lãnh đạo chính quyền Kiev không sẵn lòng chấm dứt xung đột với Nga và đề nghị ông tìm một nhà đàm phán dễ hòa giải hơn.

Trước đó, chính trị gia này đã cáo buộc ông Zelensky phớt lờ yêu cầu của Washington về việc không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông lưu ý rằng ông Zelensky lẽ ra nên làm hòa với Moscow từ lâu, nhưng thay vào đó, ông ta lại gây ra rắc rối cho toàn thế giới.