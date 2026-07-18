Cựu quan chức tình báo: Đòn tấn công mới của Mỹ khó buộc Iran nhượng bộ

Hình ảnh một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. (Ảnh chụp màn hình)

“Không có lý do gì để tin rằng những cuộc tấn công mới nhất này, hay bất cứ điều gì mà tổng thống đang dự định thực hiện, sẽ buộc Iran thay đổi suy nghĩ của họ”, ông Jonathan Panikoff - người từng giữ chức phó giám đốc tình báo quốc gia tại Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ từ năm 2015 đến 2020 - nói với Reuters. “Thậm chí điều đó có thể khiến lập trường của họ cứng rắn hơn”.

Trên thực tế, các tuyên bố mới nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho thấy, lực lượng này đang mở rộng quy mô các cuộc tấn công trả đũa.

Cụ thể, Iran đã nhắm mục tiêu vào 7 quốc gia trong khu vực, lần đầu tiên nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ ở Syria, cũng như các trạm radar ở Oman.

Tại Syria, IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ tại al-Tanf gần biên giới với Iraq.

Tại Oman, IRGC cho biết đã “phá hủy radar kiểm soát hàng hải tại Salamah Rocks cùng một radar kiểm soát không lưu của Mỹ đặt tại khu vực Ghanam”.

Tại Jordan, IRGC đã tấn công máy bay Mỹ tại một căn cứ ở phía bắc bằng “nhiều tên lửa đạn đạo và nhiều máy bay không người lái”. Lực lượng vũ trang Jordan tuyên bố đã đánh chặn ba tên lửa của Iran, và không có thương vong nào được ghi nhận.

Tại Kuwait, IRGC đã phá hủy một bệ phóng phòng không và tên lửa Mỹ, cũng như các vị trí đóng quân của lực lượng Mỹ. Bộ Điện lực Kuwait cho biết, các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy điện và khử muối nước, nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Tại Qatar, IRGC được cho là đã tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ.

Tại Iraq, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã làm tử vong 9 binh sĩ thuộc nhóm người Kurd.

Trong khi đó, Bahrain là mục tiêu thường xuyên của Iran vì là nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Về phần mình, Mỹ cũng đang mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên khắp Iran, thậm chí cả các mục tiêu dân sự.

Trong đợt tấn công mới nhất của Mỹ đêm 16/7, các cây cầu, điểm giao cắt đường sắt và đường dây điện nối liền các thành phố ven biển trọng yếu của Iran đã bị nhắm mục tiêu. Điều này dường như cho thấy một kế hoạch rộng lớn hơn của Washington nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz từ Tehran.

Theo nhà phân tích về Iran - Hamidreza Azizi, chiến lược đằng sau các cuộc tấn công của Mỹ là nhằm phá vỡ hậu cần và khả năng di chuyển của lực lượng quân sự Iran ở phía nam. Ông Azizi cũng cho rằng, đây có thể là sự chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng mặt đất tiềm tàng.