Cựu Giám đốc Mossad bất ngờ tiết lộ bí mật rúng động của Israel

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Israel Yossi Cohen. Ảnh AVSHALOM SASSONI/FLASH90

Ông Cohen hôm 25/6 cho biết các điệp viên Mossad đã xây dựng một mô hình kích thước thật mô phỏng chính xác cơ sở lưu trữ tài liệu hạt nhân của Iran để luyện tập nhiều lần trước khi hành động.

Chiến dịch năm 2018 được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc đối đầu giữa Iran và phương Tây. Sau khi Israel công bố hàng nghìn tài liệu thu giữ được từ kho lưu trữ bí mật này, Tổng thống Mỹ khi đó cũng là ông Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA).

Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định này đã góp phần dẫn tới các cuộc khủng hoảng và xung đột quân sự sau đó giữa Mỹ, Israel và Iran, trước khi Washington và Tehran ký một thỏa thuận mới vào ngày 17/6/2026.

“Nhiệm vụ bất khả thi” kéo dài hơn 6 giờ

Theo ông Cohen, cuộc đột kích chỉ thành công nhờ quá trình chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.

Trong đêm thực hiện chiến dịch, hàng chục đặc vụ Mossad đã đột nhập vào cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran và hoạt động bên trong suốt 6 giờ 29 phút mà không kích hoạt báo động hay bị lực lượng an ninh Iran phát hiện.

Các điệp viên đã sử dụng thiết bị cắt nhiệt độ cực cao, lên tới khoảng 3.600 độ C, để phá các két sắt thép khổng lồ chứa tài liệu mật.

Nhờ vậy, họ đã lấy được cả giá sách chứa hồ sơ gốc liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và đưa toàn bộ đội đặc nhiệm rút lui an toàn.

Vì sao phải diễn tập ở châu Phi?

Trong nhiều năm, Mossad luôn từ chối tiết lộ địa điểm diễn tập vì các lý do an ninh và ngoại giao.

Theo ông Cohen, việc xây dựng một mô hình mô phỏng quá chi tiết ngay trên lãnh thổ Israel có thể gây chú ý và làm lộ kế hoạch.

Do đó, Mossad đã lựa chọn một địa điểm ở châu Phi để bí mật dựng bản sao của cơ sở hạt nhân Iran và tiến hành huấn luyện.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ quốc gia cụ thể.

Một số suy đoán hướng về Morocco, bởi nước này đã bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Abraham Accords dưới thời Cohen lãnh đạo Mossad.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Morocco chính là nơi diễn ra cuộc diễn tập. Israel cũng duy trì quan hệ bí mật với nhiều quốc gia khác ở châu Phi và Trung Đông.

Tiết lộ sau khi Iran hứng chịu nhiều tổn thất

Giới quan sát cho rằng việc ông Cohen công khai chi tiết này có thể liên quan đến những tổn thất mà hệ thống an ninh Iran phải chịu trong các cuộc xung đột gần đây.

Trước đây, danh tính địa điểm diễn tập được xem là thông tin tuyệt mật do có thể ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa Israel với các quốc gia liên quan.

Việc tiết lộ mới nhất đã làm sáng tỏ thêm một mắt xích quan trọng trong chiến dịch tình báo được nhiều chuyên gia gọi là một trong những thành công lớn nhất của Mossad trong thế kỷ 21, đồng thời cho thấy mức độ chuẩn bị công phu đằng sau vụ đột nhập từng làm rung chuyển chương trình hạt nhân của Iran.