Israel chuẩn bị phương án đơn phương tấn công Iran?

Theo kênh 13 của Israel, biết quân đội Israel vẫn đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công đơn phương nhằm vào Iran mà không có sự tham gia của Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm một “lối thoát ngoại giao” để chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Người dân theo dõi khi khói bốc lên trên đường chân trời sau một vụ nổ tại Tehran ngày 28/2/2026. (Ảnh: AP)

Trước đó, CNN đưa tin Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine, trong những tuần gần đây đã bày tỏ quan ngại với các quan chức cấp cao tại Washington về diễn biến của cuộc chiến.

Theo CNN, ông Caine đang tìm kiếm một “lối thoát” khỏi cuộc xung đột, đồng thời cho rằng việc tiếp tục leo thang có thể tạo ra những rủi ro mới. Tướng Caine được cho là đã có các cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance. Nguồn tin của CNN cho hay, ông Caine cảnh báo về những rủi ro liên quan đến các phương án quân sự có thể khiến tình hình tiếp tục leo thang, đồng thời cho rằng các mục tiêu của Tổng thống Trump đối với Iran sẽ khó đạt được chỉ bằng các cuộc không kích.