Đề nghị Mỹ đẩy nhanh giải mật, cung cấp thông tin khu chôn cất bộ đội Việt Nam

Tiếp tục chuyến công tác tại Mỹ, ngày 14/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ (DPAA).

DPAA hiện quản lý phòng thí nghiệm giám định hài cốt và nhân chủng học xương quy mô lớn tại Hawaii và bang Nebraska, ứng dụng đồng bộ các phương pháp khảo cổ học thực địa, phân tích răng, nhân chủng học pháp y và giải trình tự gen ADN thế hệ mới để có thể tái dựng danh tính người từ các mảnh di cốt nhỏ hoặc bị tổn hại nặng nề.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo đoàn công tác và đại diện DPAA đã rà soát kết quả phối hợp trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích sau chiến tranh giữa hai nước.

Hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh là hoạt động nhân đạo được triển khai sớm nhất, trải qua nhiều thập kỷ với hàng trăm đợt hoạt động hỗn hợp thực địa.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 quốc gia làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tinh thần hợp tác trách nhiệm, thiện chí, vô điều kiện của Việt Nam đã giúp hồi hương hàng trăm hài cốt quân nhân Mỹ, tạo nền tảng chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng Mỹ đẩy nhanh tiến độ giải mật và chuyển giao toàn diện nhất có thể các hồ sơ, tài liệu liên quan; tích cực vận động các cựu binh Mỹ cung cấp thêm thông tin về khu vực chôn cất bộ đội Việt Nam.

Đoàn cũng đề nghị DPAA tăng cường chia sẻ quy trình kỹ thuật, chuyển giao giải pháp tổng thể, đa ngành, hiện đại về chiết xuất và giải trình tự gen ADN thế hệ mới như SNPs; tối ưu phương pháp xét nghiệm ADN ty thể, ADN nhân; quy trình nhân chủng học xương pháp y; các phương pháp mới như phân tích đồng vị bền Isotope; hỗ trợ trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm và mở các chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên môn của Việt Nam.

Với hệ thống thiết bị hiện đại, nhân lực trình độ cao và quy trình tiên tiến, thời gian trung bình để cho kết quả xác định danh tính chính xác do DPAA hiện nay là khoảng 2 năm, nên với khối lượng công việc khổng lồ như của Việt Nam hiện nay, lãnh đạo DPAA cho rằng đây là một thách thức rất lớn.

Do vậy, các cơ quan chức năng của Mỹ coi việc hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm đạo lý và ưu tiên hàng đầu và sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong phạm vi lớn nhất có thể, đặc biệt trong những lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam đang cần nhất lúc này.

Cuộc làm việc đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng, mở ra nội dung hợp tác mới trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giữa hai nước, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh của các gia đình và tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ.