Covid-19: Các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương tiêm vaccine nhanh hơn bao giờ hết

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 11:15 AM (GMT+7)

Chiến dịch tiêm chủng ở Hàn Quốc và Nhật Bản đang có bước tiến lớn, trong khi Trung Quốc chiếm một nửa số liều vaccine được tiêm mỗi ngày trên toàn cầu.

Trung Quốc tuần trước đạt cột mốc tiêm 1 tỉ liều vaccine Covid-19.

Nhiều quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương thời gian gần đây đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, vượt tốc độ tiêm vaccine ở Mỹ và một số quốc gia phương Tây, tăng khả năng sớm dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch, theo tờ Wall Street Journal (WSJ).

Trung Quốc hiện là quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất thế giới, chiếm một nửa trong số 33 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày trên toàn cầu. 4/5 số người trưởng thành ở Bắc Kinh đã tiêm ít nhất một liều vaccine.

Hàn Quốc đã tăng số lượng vaccine tiêm cho người dân hàng ngày lên gấp 10 lần, tương đương khoảng 700.000. Tính trên bình quân đầu người, Nhật Bản và Úc có tốc độ tiêm vaccine mỗi ngày cao hơn cả Mỹ hay Israel.

Các nhân viên y tế Nhật Bản chuẩn bị liều tiêm vaccine Covid-19.

Mỹ và Israel là hai quốc gia từng có chiến dịch tiêm chủng thần tốc, nay tốc độ tiêm chủng đã chậm lại vì nhu cầu giảm. Ước tính 52% dân số Mỹ đã tiêm vaccine, trong khi tỉ lệ này ở Israel là 63%.

Theo thống kê của Our World in Data, cứ 1 trong số 5 người châu Á đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, gấp đôi so với giai đoạn đầu tháng 5. Ba phần tư số vaccine tiêm chủng trên toàn cầu mỗi ngày hiện tập trung ở khu vực châu Á, so với mức một nửa cách đây vài tuần.

Tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh ở châu Á do nhiều nguyên nhân. Các nhà sản xuất vaccine đã mở rộng dây chuyền, một số khu vực có chiến lược khuyến khích người dân tiêm vaccine thông qua vé số trúng thưởng hoặc cơ hội du lịch.

Nhật Bản, Hàn Quốc đều mở rộng cấp phép tiêm vaccine trong thời gian gần đây. Nhật Bản đã cấp phép thêm hai hai loại vaccine Moderna và AstraZeneca, thay vì chỉ vaccine Pfizer-BioNTech.

Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine Johnson & Johnson, cũng như Pfizer, Moderna và AstraZeneca.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ sử dụng vaccine nội địa gồm Sinovac và Sinopharm.

Hồi đầu năm nay, Trung Quốc mới chỉ đạt tốc độ tiêm chủng 1 triệu liều/ngày. Nhưng đợt dịch Covid-19 bùng phát ở Quảng Đông, do biến chủng Delta (có nguồn gốc từ Ấn Độ), đã khiến Trung Quốc càng đẩy nhanh tiêm chủng.

Úc đẩy nhanh tiêm chủng sau đợt lây nhiễm Covid-19 mới nhất.

Tốc độ tiêm chủng ở Trung Quốc có thời điểm đạt mức 20 triệu liều/ngày, nay giảm xuống còn 17 triệu liều/ngày.

6 tuần trước, Nhật bản và Hàn Quốc lần lượt mới chỉ tiêm chủng cho 2% và 6% người dân. Đến nay, con số này tăng lên lần lượt là 16% và 29%.

Hàn Quốc trong tháng này đã bắt đầu mở rộng tiêm chủng cho cả giáo viên, cảnh sát và binh sĩ quân đội.

Hàn Quốc đã đạt mục tiêu tiêm chủng cho một phần tư trong số 52 triệu dân trong tháng 6, sau một thời gian dài chờ đợi vaccine Pfizer và Moderna.

Hàn Quốc hướng tới mục tiêu tiêm chủng cho 70% người dân trong tháng 9 tới. Chính phủ Hàn Quốc luôn cố gắng đẩy nhanh tiêm vaccine nhất có thể, tránh tình trạng có những lô vaccine hết hạn.

Ở Úc, quốc gia châu Á – Thái Bình Dương đã mở rộng điều kiện sử dụng vaccine, yêu cầu quân đội giám sát chiến dịch tiêm chủng. Trong hai tháng qua, quốc gia này tăng gấp đôi số người được tiêm vaccine, lên mức 21% dân số.

Người dân Hàn Quốc đăng ký tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng.

Singapore, một trong những quốc gia châu Á đầu tiên bắt đầu tiêm chủng đại trà, cho đến nay đã tiêm vaccine cho 40% người dân. Singapore đang thảo luận với Úc và Hàn Quốc về việc cho phép những người đã tiêm vaccine được đến một số địa điểm cụ thể du lịch.

Theo WSJ, mặc dù biên giới các quốc gia châu Á chưa thể được mở hoàn toàn trong năm nay, việc đẩy nhanh tiêm vaccine giúp các quy định hạn chế di chuyển ở một số nơi sẽ được dỡ bỏ sớm hơn, tác động tích cực đến nền kinh tế châu Á.

Người đàn ông Nhật Bản, Satoru Kobayashi, 63 tuổi, nói ông có sở thích đi du lịch nhưng phải hoãn lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Chờ đợi người vợ ở trung tâm tiêm chủng tại Tokyo, ông nói sẵn sàng tiêm vaccine nếu giúp ông có thể tiếp tục đi du lịch. “Tôi là không tiêu phí tiền nhưng nếu là đi du lịch thì tôi sẵn sàng chi trả”, ông nói.

