Cơn thịnh nộ của ông Trump thúc đẩy 'bà đầm băng giá' từ chức

Tổng thống Donald Trump tối 3/11 cùng các quan chức cấp cao, cố vấn, trợ lý tập trung ở Phòng Đông Nhà Trắng để theo dõi kết quả bầu cử giữa kỳ. CNN dẫn các nguồn tin cho biết ngay từ đầu, ông Trump đã thể hiện sự bất bình với chiến lược tranh cử của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Trump ban đầu tỏ ra không quá bận tâm đến kết quả, nhưng dần dần thay đổi tâm trạng khi các thất bại liên tiếp xuất hiện. Daily Beast mô tả chỉ trong vòng một giờ từ lúc những kết quả đầu tiên được công bố, ông Trump "đã tức giận đến mức gần như không nói nên lời".

Tổng thống về phòng riêng trên tầng hai Nhà Trắng, theo dõi Fox News cùng trợ lý thân cận Natalie Harp và Chánh văn phòng Susie Wiles.

Tổng thống Donald Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles tại Washington ngày 16/3. Ảnh: AFP

Ở tầng một, các trợ lý đã đặt đồ ăn từ nhà hàng Cheesecake Factory, sẵn sàng tổ chức ăn mừng. Nhưng đến khoảng 22h, những khay bánh mì kẹp vẫn còn nguyên, trong khi một số quan chức cấp cao rời Nhà Trắng đến các quán bar ở Washington để giải tỏa.

Sau cùng, đảng Cộng hòa để mất thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện, đặt ra nhiều thách thức cho Tổng thống Trump trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Kết quả bầu cử lập tức gia tăng sức ép lên những người chịu trách nhiệm về chiến lược chính trị của Nhà Trắng.

Tổng thống Trump sau đó cho rằng thất bại của đảng Cộng hòa là hệ quả từ chiến lược do đội ngũ cố vấn của ông đề ra, trong đó có bà Wiles, theo nguồn tin của CNN.

Chánh văn phòng Wiles được cho là đã nói với nhân viên hồi tháng 9 rằng đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng. Chris LaCivita, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng đưa ra nhận định tương tự trong các cuộc họp định kỳ vào thứ Năm. Kỳ vọng này khiến một số quan chức đến sát ngày bầu cử vẫn tin đảng Cộng hòa có thể mở rộng thế đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện.

Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa ông Trump và bà Wiles, người từng được đánh giá là "có công hàng đầu" trong nỗ lực đưa ông tái đắc cử. Ông Trump từng ca ngợi Wiles là "bà đầm băng giá" và bổ nhiệm bà làm nữ chánh văn phòng Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Trong hai năm qua, Wiles được xem là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong chính quyền ông Trump, hiểu rõ tính cách và cách làm việc của Tổng thống. Thay vì tìm cách thay đổi ông Trump, bà thường dựa vào những cố vấn thân cận có ảnh hưởng để định hình chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Ông Trump mời bà Wiles lên sân khấu tại lễ mừng chiến thắng ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 6/11/2024. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, điều này cũng khiến Tổng thống khó chịu, dần gạt bà khỏi một số quyết định then chốt. Bà Wiles cũng ít xuất hiện hơn trong các quyết sách lớn của chính quyền.

Theo hai nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, trong những ngày sau bầu cử, ông Trump tiếp tục gọi điện cho một số đồng minh để bày tỏ tức giận với các cố vấn cấp cao, trong đó có bà Wiles.

"Mọi thứ đã âm ỉ một thời gian rồi", một cựu quan chức chính quyền nói với Washington Examiner. "Và đến tuần này thì bùng nổ".

Một người thân quen với Wiles nói bà từng dự định ở lại Nhà Trắng đến khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ hai. Tuy nhiên, người này cho rằng việc tiếp tục đảm nhiệm một vị trí mà Tổng thống không còn muốn bà nắm giữ là không đáng. Wiles cũng trải qua một năm khó khăn về sức khỏe sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú và hoàn thành quá trình điều trị.

"Bà ấy yêu công việc này. Đó là công việc cả đời mới có được, nhưng đổi lại, bà ấy chẳng còn thời gian cho cuộc sống riêng", nguồn tin nói. "Bà ấy đã chán cảnh đi uống vài ly rồi lại quay về làm việc".

Và khi nhận thấy ông Trump không còn tin tưởng mình, bà Wiles quyết định từ chức.

"Được phục vụ Tổng thống Trump tại Nhà Trắng là vinh dự lớn nhất đời tôi. Dù ở cương vị nào, tôi vẫn luôn sát cánh cùng Tổng thống và kiên định với sứ mệnh này", bà Wiles, 69 tuổi, viết trên mạng xã hội X.

Ông Trump ngày 6/11 thông báo cố vấn Stephen Miller sẽ làm Chánh văn phòng Nhà Trắng từ đầu tuần sau, kế nhiệm bà Wiles. Đây là động thái cải tổ nhân sự cấp cao đầu tiên của ông Trump, sau khi đảng Cộng hòa thảm bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Miller, 41 tuổi, hiện là Phó chánh văn phòng Nhà Trắng, đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng chính sách nhập cư cứng rắn. Cố vấn này đã mở rộng ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực chính sách đối nội và thúc đẩy cách diễn giải bao quát về quyền hành pháp của tổng thống.

Việc lựa chọn Miller làm người đứng đầu bộ máy Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh ông Trump ngày càng phẫn nộ trước kết quả bầu cử và không hài lòng với chiến lược của đội ngũ chính trị, trong đó có Chánh văn phòng Wiles.

"Chúng tôi được biết ông Trump đã rất tức giận với bà Wiles sau những thất bại của đảng Cộng hòa", Kristen Holmes, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của CNN, cho biết. "Sự giận dữ của ông Trump, thái độ mà ông thể hiện khá rõ trong nội bộ Nhà Trắng, đã khiến bà Wiles chủ động đề nghị từ chức".

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles tại Bãi cỏ phía Nam ngày 9/10. Ảnh: AFP

Theo thông báo từ Tổng thống Trump, bà Wiles sẽ chuyển sang tham gia đội ngũ phụ trách hoạt động chính trị của ông. Ông ca ngợi những đóng góp của bà, cảm ơn Chánh văn phòng Nhà Trắng vì đã "đảm nhiệm rất tốt" cương vị này.

Việc Wiles từ chức làm dấy lên lo ngại về hoạt động của bộ máy Nhà Trắng trong thời gian tới. Bà là người có vai trò điều phối các nhóm nhân sự và giúp duy trì hoạt động của chính quyền giữa những bất đồng trong nội bộ. Một đồng minh của ông Trump gọi sự ra đi của bà là "tổn thất to lớn" đối với Tổng thống.

Tuy nhiên, ông Trump lại phát đi tín hiệu cho thấy bà Wiles có thể chưa phải thay đổi nhân sự cuối cùng. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, khi được hỏi liệu ông có dự định sa thải thêm quan chức sau thất bại bầu cử hay không, Tổng thống trả lời "có".

"Tôi yêu quý nội các của mình. Tôi nghĩ họ đều tốt. Nhưng tôi có thể sẽ thực hiện một vài thay đổi", ông nói.