Cố vấn Iran: Eo biển Hormuz quan trọng hơn vũ khí hạt nhân

Ông Mohsen Rezaee, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, hôm nay cáo buộc Mỹ và Israel đã vượt qua lằn ranh đỏ, nhấn mạnh Iran sẽ đáp trả bằng "phản ứng quyết đoán, thích đáng" và coi đây là mối quan tâm hàng đầu.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ eo biển Hormuz, vì tuyến hàng hải chiến lược này là một trong những trụ cột răn đe của Iran, đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh và lợi ích của quốc gia. Eo biển Hormuz thậm chí còn quan trọng hơn hàng chục quả bom hạt nhân", quan chức Iran cho hay.

Ông Mohsen Rezaee trong cuộc phỏng vấn ngày 5/6. Ảnh: CNN

Ông cũng cảnh báo không một quốc gia nào duy trì được an ninh nếu hành động nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo trở nên phổ biến.

"Eo biển Hormuz vẫn mở cửa với mọi phương tiện muốn di chuyển hợp pháp qua tuyến hàng hải quốc tế này. Lực lượng Mỹ đã chuẩn bị để bảo đảm tự do hàng hải, bất chấp những mối đe dọa và tuyên bố đơn phương từ Iran. Họ không kiểm soát eo biển này", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho hay.

Phát biểu được đưa ra sau khi lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đóng cửa eo biển Hormuz vì "tình hình bất ổn do hành động của các lực lượng bên ngoài". IRGC cho biết quyết định này sẽ kéo dài đến khi có thông báo mới và "Mỹ chấm dứt can thiệp trong khu vực".

CENTCOM ngày 12/7 tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, sau khi cáo buộc nước này tấn công tàu hàng GFS Galaxy treo cờ Cyprus khi nó đi qua eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Tasnim và Mehr News của Iran đưa tin trung úy Hamidreza Dehghani, quân nhân thuộc hải quân IRGC, đã thiệt mạng trong đợt tập kích của Mỹ nhằm vào cảng Jask.

IRGC sau đó mở chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman để trả đũa, tuyên bố phá hủy một trung tâm chỉ huy cùng các nhà chứa UAV MQ-9 Reaper của Mỹ tại căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan.

IRGC còn thông báo tập kích căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, phá hủy một cơ sở bảo dưỡng máy bay quân sự và một trung tâm chỉ huy tại đây. Các trung tâm hậu cần và cơ sở tiếp nhiên liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm của Oman cũng trở thành mục tiêu.

Các hải trình đi qua eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Các cuộc tập kích qua lại diễn ra trong lúc căng thẳng tại khu vực leo thang, sau khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập lộ trình mới ở phía nam eo biển Hormuz, nằm hoàn toàn trong lãnh hải Oman, đồng thời khuyến khích tàu thương mại chọn phương án này thay vì sử dụng tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran.

Iran phản đối "nỗ lực thiết lập tuyến hàng hải trái phép trong khu vực", nhiều lần tấn công phương tiện mà họ cho là di chuyển trái phép qua eo biển Hormuz. Tehran cũng cảnh báo sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công hoặc hành động mà họ cho là vi phạm quy định, cũng như mở rộng mục tiêu trả đũa.