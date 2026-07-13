UAV Iran tập kích phá hủy hệ thống HIMARS của Mỹ tại Kuwait

Hãng tin Fars cũng cho biết 3 sĩ quan Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin này.

Hôm 12-7, nhà báo Barak Ravid của tờ Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington đã thực hiện “một số cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa và phòng không”, cũng như những tàu nhỏ của Hải quân Iran, tại một số địa điểm xung quanh Eo biển Hormuz.

Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin về nhiều vụ nổ gần đảo Qeshm, và phát sóng đoạn video dường như cho thấy khói bốc lên tại khu vực này. Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư và được cho là một địa điểm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ ven biển, hệ thống radar của nước này.

Cuối ngày 12-7, hãng Fars đưa tin rằng lực lượng Iran đã sử dụng máy bay không người lái để phá hủy các bệ phóng HIMARS ở Kuwait, mà họ cho rằng đã trong tình trạng sẵn sàng để bắn vào lãnh thổ Iran.

Hãng tin này cũng cho biết 3 tên lửa đạn đạo đã được bắn về phía khu vực Al Mina của Kuwait và một địa điểm đặt hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar, Jordan và Oman cũng đã bị nhắm mục tiêu trong suốt cả ngày.

Quân đội Kuwait xác nhận rằng nước này đã bị tấn công, nhưng không đề cập đến tuyên bố về HIMARS hay bất kỳ thương vong nào của người Mỹ. Kuwait cho biết 3 chốt kiểm soát biên giới trên bộ ở phía Bắc nước này đã bị trúng đạn trong một “cuộc tấn công gây hấn mang tính tội phạm” gây ra “thiệt hại vật chất”. Trong khi đó, UAV thù địch đã tấn công một giàn khoan ngoài khơi do Công ty Dầu khí Kuwait vận hành, làm một công nhân bị thương.

Quân đội Iran và Mỹ tiếp tục tấn công lẫn nhau sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ vào đầu tháng này. Washington cáo buộc Tehran tấn công các tàu thuyền ở Eo biển Hormuz, trong khi Iran cho biết một số tàu đã không tuân thủ các chỉ dẫn khi đi qua eo biển này. Tehran sau đó đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz - một tuyên bố mà các quan chức Mỹ bác bỏ, nói rằng giao thông thương mại vẫn tiếp tục di chuyển qua tuyến đường thủy này.