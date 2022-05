Chuyên gia TQ "đọc" tín hiệu từ bài phát biểu của ông Putin trong Ngày Chiến thắng

Các chuyên gia phân tích Trung Quốc cho rằng, bài phát biểu của ông Putin nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng được đưa ra với thái độ "kiềm chế", nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng tới phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan khách ở lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng tại thủ đô Moscow, Nga hôm 9/5. Ảnh: Reuters

Thời báo Hoàn cầu hôm 10/5 đưa tin, các chuyên gia Trung Quốc cho biết, tín hiệu mà ông Putin muốn gửi đến phương Tây qua bài phát biểu ngày 9/5 là Moscow sẽ không chấp nhận việc NATO gia tăng áp lực nhằm siết chặt không gian chiến lược của Nga, nhưng thái độ "kiềm chế" trong bài phát biểu cũng cho thấy, ông Putin đang chừa chỗ cho đàm phán.

Trong bài phát biểu dài 11 phút tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ kỷ niệm 77 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II, ông Putin cho biết quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine là lựa chọn đúng đắn duy nhất, vì “chúng tôi nhận thấy cơ sở hạ tầng quân sự ở các nước NATO đang được phát triển mạnh... với vũ khí hiện đại. Moscow đưa ra đòn phủ đầu trước hành động gây hấn. Đây là quyết định đúng đắn duy nhất, kịp thời của một quốc gia hùng mạnh và độc lập".

Tổng thống Nga nói rằng các nước NATO đã từ chối lắng nghe Moscow, khi họ chuẩn bị tấn công Crimea, và khối NATO đã tạo ra "mối đe dọa không thể chấp nhận" với Moscow, và trực tiếp là ở biên giới Nga.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng, trái ngược với những gì phương Tây suy đoán về nội dung bài phát biểu - cho rằng Tổng thống Nga sẽ chính thức tuyên bố "chiến tranh" với Ukraine hoặc nhân dịp này công bố các mục tiêu lớn, ông Putin không đề cập trực tiếp tới Ukraine và cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ lan ra các nước khác, cũng như không sử dụng những lời lẽ gay gắt trong bài phát biểu.

Cui Heng, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Nga, thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông, nói với Hoàn cầu rằng, ông Putin đã lý giải những lo ngại về an ninh trong bối cảnh NATO đơn phương mở rộng mà không quan tâm đến lo ngại an ninh của các nước khác, làm trầm trọng thêm tình hình an ninh ở Đông Âu và phản ứng kích động của Nga.

Wang Yiwei, giám đốc Viện các vấn đề quốc tế, thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng, một trong những mục đích chính của cuộc duyệt binh là để phương Tây thấy rằng, Nga sẽ không chấp nhận việc bị thu hẹp không gian chiến lược.

Theo ông Wang, phương Tây muốn làm Nga suy yếu thông qua việc kéo dài xung đột Nga - Ukraine, đồng thời cố loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc để có thể hình thành một trật tự mới.

Việc ông Putin không chỉ trích gay gắt Mỹ và NATO trong bài phát biểu vừa để giữ "thể diện" cho đôi bên, vừa để chừa chỗ cho các cuộc đàm phán, theo ông Cui.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng diễn ra vào 14h ngày 9/5 (giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Sự kiện có sự góp mặt của hơn 11.000 quân nhân và nhiều quân trang, khí tài, vũ khí đặc biệt. Theo hãng thông tấn TASS, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, phần thể hiện của Không quân bị hủy bỏ.

