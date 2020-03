Chuyên gia Mỹ cảnh báo mạnh mẽ về sự nguy hiểm của Covid-19

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 09:31 AM (GMT+7)

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm người Mỹ cảnh báo tỷ lệ tử vong cao của bệnh dịch Covid-19 và nhận định "tình hình đang xấu hơn".

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện nghiên cứu Bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ, ngày 11.3 cảnh báo tình hình dịch Covid-19 tại nước này đang trở nên tồi tệ hơn và nhiều triệu người có thể nhiễm bệnh.

“Tình hình đang trở nên xấu hơn”, ông Fauci cảnh báo tại một cuộc họp về dịch Covid-19 ở Mỹ. “Nếu chúng ta tự mãn và không ngăn chặn thực sự quyết liệt, số ca nhiễm bệnh có thể tăng lên nhiều triệu người.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện nghiện cứu bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ.

Ông Fauci cảnh báo rằng tỷ lệ tử vong do nhiễm virus Covid-19 có thể cao gấp 10 lần so với bệnh cúm mùa thông thường. Cho đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ tỷ vong của bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 trên toàn cầu là 3,4%.

Để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát mạnh hơn ở Mỹ, ông Fauci kiến nghị các sự kiện thể thao lớn như các trận đấu tại giải bóng rổ nhà nghề NBA cần được hủy bỏ.

Cho đến ngày 11.3, Mỹ xác nhận 1.039 người nhiễm virus Covid-19, sau khi có 274 ca nhiễm mới phát hiện trong 24 giờ trước đó. Mặc dù vậy, các chuyên gia tin rằng số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn nhiều.

Số ca nhiễm virus Covid-19 trên thế giới đã tăng lên hơn 119.000 người và hơn 4.200 người tử vong tại hàng chục quốc gia khác nhau.

