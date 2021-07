Chuyên gia lo ngại nguy cơ 1 người nhiễm nhiều biến thể cùng lúc

Biến thể Lambda mới tiếp tục hoành hành trên toàn cầu Theo hãng tin Reuters, vài tháng qua hai biến thể SARS-CoV-2 được nhắc tới nhiều nhất là Alpha và Delta (xuất phát ở Ấn Độ). Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lưu ý thêm về biến thể mới là Lambda. Với tên mã khoa học là C.37, biến thể Lambda lần đầu tiên được phát hiện ở Peru vào tháng 12-2020. Kể từ đó, biến thể này đã lây lan ra 30 quốc gia, bảy trong số đó thuộc khu vực Nam Mỹ. Ngày 14-6, Lambda chính thức được WHO liệt kê là “biến thể cần quan tâm” do tốc độ lây lan đáng lo ngại của nó. Đến ngày 23-6, Cơ quan Y tế công cộng Anh đã phân loại Lambda là “biến thể đang được điều tra”, sau khi phát hiện sáu công dân nước này nhiễm biến thể Lambda vì đi du lịch nước ngoài.