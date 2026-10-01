Vụ Công ty Việt Mỹ: Khởi tố 9 bị can về 3 tội danh, thu hồi hơn 118 tỷ đồng

Chiều 1/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026.

Thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Cục trưởng C03, Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh. Thu hồi tài sản 261 nghìn USD và 118 tỷ đồng.

Lãnh đạo C03 cho hay ngoài việc điều tra vụ án, CQĐT cũng sẽ làm rõ các thiếu sót, bất cập trong quản lý Nhà nước để tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành.

Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Cục trưởng C03

Trước đó, quá trình điều tra “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị, địa phương có liên quan, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Nguyên Giám đốc Sở Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an

Ông Nguyễn Huy Ngọc và ông Lê Đình Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Công an.

Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam gồm: Công ty Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, viết tắt là Công ty Sao Kim; Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, viết tắt là Công ty Hoàng Mai.

Đồng thời, đối tượng thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính rất lớn.

Hành vi trên vừa gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, đối tượng lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.