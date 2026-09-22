"Không kèm điều kiện gì" - ông Zelensky bất ngờ đổi giọng khi đưa ra đề nghị ngừng bắn mới với Nga

Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán vô điều kiện. Ảnh: Strana.

CBC News đã hỏi Tổng thống Volodymyr Zelensky liệu Ukraine có sẵn sàng với các bảo đảm an ninh, để dừng lại tại hiện tại và chuyển quá trình giải quyết hòa giải vào lĩnh vực ngoại giao hay không.

Đáp lại, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng cho một tình huống như vậy nếu Nga đồng ý với một cuộc ngừng bắn.

"Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và chuyển sang con đường ngoại giao. Nếu Nga sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn, thì vâng, vô điều kiện, chỉ cần một lệnh ngừng bắn và đàm phán" - ông nói.

Ông Zelensky gần đây đã thay đổi giọng điệu về việc đàm phán với Nga và về tương quan của cuộc xung đột. Cũng trả lời CBC News tuần trước, ông cho rằng ý tưởng về một kết quả đôi bên cùng có lợi trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, do con rể của Tổng thống Mỹ Jared Kushner đưa ra, là điều không thể.

"Thành thật mà nói, không bên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Điều đó là không thể do số lượng thương vong quá lớn. Điều đó đã chấm dứt ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa hai bên".

Theo ông Zelensky, thắng lợi lớn nhất hiện nay phải là việc chấm dứt các hành động thù địch.

"Chiến thắng cho thế giới có nghĩa là hòa bình. Hãy chấm dứt cuộc chiến này. Và đó là chiến thắng cho sinh mạng con người" - ông nói.

Moscow nhiều lần nhắc lại rằng họ ủng hộ một thỏa thuận hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn. Điện Kremlin cũng yêu cầu Lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Donbass nhưng Kiev tuyên bố không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ.

Nga gần đây không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không có ý định đình chỉ hành động quân sự ở Ukraine trong quá trình đàm phán hòa bình.