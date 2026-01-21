Chuyên cơ chở Tổng thống Trump gặp sự cố, phải quay trở lại căn cứ

Ông Trump dự kiến vẫn tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos và đang lên kế hoạch sử dụng máy bay dự phòng cho chuyến đi.

Chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết quyết định quay trở lại được đưa ra sau khi phi hành đoàn trên chuyên cơ Không Lực Một phát hiện ra “một sự cố điện nhỏ” và quyết định cho máy bay quay đầu nhằm bảo đảm an toàn. Một phóng viên trên máy bay cho biết đèn trong khoang báo chí của máy bay đã tắt trong giây lát sau khi cất cánh, nhưng không có lời giải thích nào được đưa ra.

Chuyên cơ hạ cánh trở lại Căn cứ Liên hợp Andrews vào khoảng 23h cùng ngày, theo giờ địa phương. Sau khi trở lại căn cứ, Tổng thống Donald Trump chuyển sang sử dụng một máy bay khác để tiếp tục hành trình tới Thụy Sĩ, tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai từ hệ thống ADS-B Exchange cho thấy chiếc Không Lực Một đã quay đầu trên Đại Tây Dương, gần khu vực Montauk, New York, ở mũi phía đông của đảo Long Island.