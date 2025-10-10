Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên

Người dân đi bộ dọc tuyến phố chính ở Bình Nhưỡng, gần Khải Hoàn Môn ngày 27/3. Bình Nhưỡng là thủ đô, cũng là thành phố lớn nhất Triều Tiên, với dân số hơn 3,2 triệu người. Thành phố nằm ven sông Đại Đồng, con sông lớn đổ ra biển Hoàng Hải.

Vận động viên tham dự giải Marathon Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 31 ngày 26/4. Đây là giải đấu kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành. Cuộc thi gần nhất được tổ chức năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Các gian hàng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 23, tại Hội trường Thanh niên Trung ương ở Bình Nhưỡng ngày 12/5.

Theo báo Triều Tiên Rodong Sinmun, hội chợ trưng bày các sản phẩm đồ điện tử, vật liệu xây dựng, thuốc men, hàng công nghiệp nhẹ, thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày do hơn 110 doanh nghiệp và công ty của Triều Tiên, Nga, Trung Quốc, Myanmar, Mông Cổ, Bangladesh và Thái Lan sản xuất.

Khách hàng xem nồi cơm điện và thiết bị nhà bếp trong hội chợ.

Người dân đi bộ trên đường phố bên ngoài Cửa hàng Bách hóa Số 1 ở trung tâm thành phố Bình Nhưỡng ngày 29/5. Đây là một trong những cửa hàng bán lẻ lớn nhất Triều Tiên.

Hai thiếu niên đeo khăn quàng đỏ, đi trên một con phố ở Bình Nhưỡng ngày 6/6, trong dịp kỷ niệm 79 năm thành lập Đội thiếu niên Triều Tiên (KCU). Đây là tổ chức thiếu niên nhi đồng trong độ tuổi 7-14.

Một người đàn ông lái xe 4 bánh trên bãi biển tại Khu du lịch ven biển Kalma, Wonsan, tỉnh Kangwon, ngày 1/7.

Đây là khu nghỉ dưỡng quy mô lớn ở bờ biển phía đông Triều Tiên, bắt đầu khai thác từ 1/7. Truyền thông Triều Tiên mô tả đây là thành phố du lịch ven biển "đẳng cấp thế giới", nơi có hơn 400 tòa nhà được thiết kế giàu tính nghệ thuật và nằm dọc bãi cát trắng, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

Trẻ em vui chơi trong công viên nước Myongsasimni ở khu du lịch Wonsan Kalma ngày 2/7. Các tiện ích ở khu nghỉ dưỡng gồm công viên nước trong nhà và ngoài trời với các máng trượt màu sắc, sân golf mini, rạp chiếu phim, nhà hát, khu trò chơi điện tử, nhà hàng với các món ăn địa phương và quốc tế, trung tâm mua sắm, sân vận động và các hạng mục giải trí khác.

Công nhân tại công trường cải tạo đê ở Sinuiju, biên giới Triều Tiên giáp Trung Quốc, nhìn từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 25/7.

Bão Gaemi cuối tháng 7/2024 gây lũ lụt nghiêm trọng ở vùng tây bắc Triều Tiên. Nước dâng làm ngập nhiều công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, trong đó có hơn 4.100 nhà cửa, gần 3.000 ha đất nông nghiệp ở hai huyện Sinuiju và Uiju gần biên giới Trung Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi đó cho biết đất nước sẽ "tự tìm con đường riêng bằng sức mạnh và nỗ lực của mình" để khắc phục hậu quả thiên tai.

Người dân Triều Tiên đọc tin tức tại ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng ngày 3/9. Bản tin nói về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Thế chiến II.

Phụ nữ Triều Tiên mặc trang phục truyền thống, dạo bước trên đường phố Bình Nhưỡng ngày 9/9, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Triều Tiên.

Triển lãm ảnh về những công trình và tiến bộ đạt được của Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un tại Nhà triển lãm Okryu ở Bình Nhưỡng ngày 22/9.

Khán giả đến xem Lễ hội Trượt băng Nghệ thuật Quốc tế Bình Nhưỡng tại thủ đô Triều Tiên ngày 7/10. Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Các vận động viên trượt băng nghệ thuật từ Trung Quốc và Uzbekistan đã bay tới Bình Nhưỡng từ 4/10 để tham dự sự kiện.