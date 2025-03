Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận tin kém vui

Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tháng đầu tiên của tài khóa 2025 (từ tháng 10-2024 đến tháng 2-2025) đã đạt mức kỷ lục 1,147 ngàn tỉ USD, theo Bộ Tài chính Mỹ hôm 12-3.

Con số này vượt qua mức kỷ lục trước đó là 1,047 ngàn tỉ USD từ tháng 10-2020 đến tháng 2-2021. Đây là giai đoạn ghi nhận mức chi tiêu cao cho hoạt động cứu trợ COVID-19 và nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Con số trên cũng cao hơn 318 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái (từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024), theo đài CNBC.

Đáng chú ý, mức thâm hụt ngân sách của tháng 2-2025, tháng trọn vẹn đầu tiên ông Donald Trump làm tổng thống trong nhiệm kỳ mới, là 307 tỉ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng thu ngân sách trong tháng 2-2025 là 296 tỉ USD, tăng 9% (tương đương 25 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng chi tiêu trong tháng này cũng đạt mức kỷ lục 603 tỉ USD, tăng 6% (36 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này đến từ việc chi tiêu cho lãi suất nợ công, an sinh xã hội và phúc lợi y tế vượt xa mức tăng về thu ngân sách.

Tàu container tại cảng Los Angeles (Mỹ). Ảnh: THX

Các số liệu cho thấy ảnh hưởng từ đòn thuế nhập khẩu ban đầu của ông Donald Trump đối với các đối tác thương mại lớn là không nhiều.

Ông Donald Trump đã áp thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hôm 4-2 nhưng một quan chức Bộ Tài chính cho biết mức thuế này chưa có tác động đáng kể đến thu ngân sách hải quan vào tháng rồi. Đến ngày 4-3, ông Donald Trump đã tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%.

Tương tự, nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính quyền ông Donald Trump cũng chưa mang lại nhiều kết quả. Các số liệu ngân sách trong tháng rồi cho thấy tổng chi tiêu của chính phủ liên bang không có thay đổi đáng kể bất chấp chiến dịch cắt giảm nhân sự và chi tiêu của ông Donald Trump thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Bộ Giáo dục Mỹ, một trong những mục tiêu cắt giảm chính của DOGE, đã giảm chi tiêu xuống còn 8 tỉ USD trong tháng 2, so với 14 tỉ USD của cùng kỳ năm trước. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết sự sụt giảm này chủ yếu là do việc cắt giảm các chương trình giáo dục tiểu học và trung học.

Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), tổ chức đang bị chính quyền ông Donald Trump tìm cách giải thể, ghi nhận mức chi tiêu 226 triệu USD trong tháng rồi, so với 542 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Theo đài CNBC, vấn đề nợ công cũng trở nên nghiêm trọng hơn khi con số này hiện đạt mức 36,2 ngàn tỉ USD. Theo Ủy ban Ngân sách liên bang trách nhiệm, số tiền vay nợ của chính phủ Mỹ kể từ đầu tài khóa đến giờ lên tới khoảng 8 tỉ USD mỗi ngày.

"Thông tin không cần thêm xác nhận là chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường của tài khóa nhưng vẫn chưa có bước tiến nào trong việc kiểm soát khoản nợ ngày càng gia tăng của mình" - bà Maya MacGuineas, Chủ tịch ủy ban này, nhận định.

Thông tin kém vui về thâm hụt ngân sách được công bố vào thời điểm Quốc hội Mỹ đang chạy đua để ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần.

Hạ viện Mỹ hôm 11-3 thông qua dự luật chi tiêu nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến hết ngày 30-9. Tuy nhiên, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer hôm 12-3 cho biết các thượng nghị sĩ đảng này không dành đủ sự ủng hộ để dự luật trên qua ải cơ quan này.

Quốc hội cần phải hành động trước nửa đêm ngày 14-3 (giờ địa phương) để kịch bản chính phủ đóng cửa một phần.