Chiến sự Iran tối 28/3: Tehran tuyên bố 500 lính Mỹ thương vong, cảnh báo khu vực trở thành "nghĩa địa" của lính Mỹ

Tổng thống Iran kêu gọi khu vực tránh xa xung đột

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cảnh báo các quốc gia trong khu vực không được phép sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Iran, đồng thời kêu gọi họ tránh xa cuộc xung đột.

“Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng Iran không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của chúng tôi bị nhắm mục tiêu”, ông viết trên X. “Gửi đến các quốc gia trong khu vực: Nếu các bạn muốn phát triển và an ninh, đừng để kẻ thù của chúng ta điều khiển chiến tranh từ lãnh thổ của các bạn.”

Các cơ sở tác chiến điện tử, kho nhiên liệu Israel bị tấn công

Iran tấn công các cơ sở tác chiến điện tử, kho chứa nhiên liệu của Israel Quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở tác chiến điện tử và radar trọng yếu của Israel ở Haifa, cũng như các kho chứa nhiên liệu liên quan đến căn cứ không quân Ben Gurion.

Theo các tuyên bố của quân đội Iran, các mục tiêu bao gồm trung tâm tác chiến điện tử Alta, một trung tâm radar và giám sát lớn, và cơ sở hạ tầng nhiên liệu hỗ trợ các hoạt động không quân của Israel. Các quan chức cho biết các cuộc tấn công sẽ ảnh hưởng đến khả năng đánh chặn và tiếp nhiên liệu của Israel.

Nỗ lực ngoại giao

Các bộ trưởng ngoại giao của Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập dự kiến sẽ gặp nhau tại Islamabad để đàm phán nhằm giảm bớt căng thẳng liên quan đến Iran và khu vực rộng lớn hơn.

Theo thông báo được đăng tải trên mạng xã hội của Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, cuộc họp sẽ tập trung vào các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm thiểu xung đột.

Iran tuyên bố tấn công lực lượng Mỹ tại Dubai

Người phát ngôn quân đội Iran, Ebrahim Zolfaghari, tuyên bố rằng hơn 500 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công vào những "nơi ẩn náu" được cho là của Mỹ trên khắp khu vực.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông cho biết hai địa điểm đã bị nhắm mục tiêu, trong đó có một địa điểm với hơn 400 nhân viên, dẫn đến điều mà ông mô tả là "thương vong nặng nề".

“Chúng tôi trước đó đã cảnh báo rằng quân đội Mỹ hiếu chiến đã phải rút chạy và ẩn náu bên ngoài các căn cứ do các đòn tấn công mạnh mẽ của lực lượng vũ trang và việc các căn cứ của họ trong khu vực bị phá hủy” - ông nói.

Ông cảnh báo: “ ÔngTrump và giới lãnh đạo quân sự Mỹ phải nhận ra rằng khu vực này sẽ trở thành nghĩa địa của binh sĩ Mỹ và họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng”.

Israel ra lệnh cưỡng bức sơ tán khỏi bảy ngôi làng ở miền nam Lebanon

Quân đội Israel đã đưa ra các cảnh báo mới đối với người dân tại miền nam Lebanon, yêu cầu toàn bộ cộng đồng phải di chuyển lên phía bắc.

Người phát ngôn Avichay Adraee cho biết trong một bài đăng trên X rằng bảy ngôi làng cần “ngay lập tức sơ tán và di chuyển về phía bắc sông Zahrani”.

Lệnh này áp dụng đối với các khu vực Maashouq, Burj Shemali, Rashidieh, Deir Kifa, Qaaqaait al-Jisr, Wadi Jilo và el-Buss.

Israel giết chết 2 thành viên cấp cao của Hezbollah

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hai thành viên cấp cao của đơn vị thông tin liên lạc của Hezbollah, xác định danh tính là Ayoub Hussein Yacoub và Yasser Muhammad Mubarak.

Thông báo cho biết thêm, lực lượng không quân và hải quân đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên đêm trên khắp miền nam Lebanon, nhắm vào các kho vũ khí, bệ phóng và các cơ sở hạ tầng quân sự khác.

Israel nói rằng các cuộc tấn công này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm làm suy yếu khả năng của Hezbollah và cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại nhóm này.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ chiến tranh khu vực

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo rằng cuộc chiến "bất hợp pháp" của Mỹ và Israel chống lại Iran có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

“Chúng tôi đã cảnh báo về sự hỗn loạn do con người tạo ra này… Một điều chắc chắn là: Khu vực của chúng ta sẽ không bao giờ còn như xưa nữa”, ông nói với A Haber, lập luận rằng cuộc xung đột được thiết kế để giữ cho khu vực “yếu kém, chia rẽ và dễ tổn thương”.

Fidan khẳng định các cuộc đàm phán đang diễn ra, với Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng.

Ông nói: “Người Mỹ đang phối hợp với chúng tôi, và chúng tôi đang thông báo cho phía Iran” , đồng thời cho biết thêm rằng đã có một số tiến triển.

Ông cũng đề cập đến khả năng diễn ra một cuộc họp khu vực tại Pakistan và mô tả Israel là “trở ngại chính đối với hòa bình”, đồng thời cảnh báo về “chủ nghĩa bành trướng của Israel”.