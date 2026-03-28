Ngày 28-3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT đưa ra cảnh báo khẩn "chỉ 1 phút dừng, đỗ sai trên cao tốc có thể đánh đổi bằng tính mạng".

Lực lượng CSGT xử phạt xe tải dừng đỗ sai quy định trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Đưa ra lý giải, cảnh sát cho biết trên đường cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao. Chỉ một xe dừng, đỗ sai quy định cũng có thể gây ra va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Đây không chỉ là vi phạm hành chính mà là hành vi trực tiếp đe dọa tính mạng của chính bạn và người tham gia giao thông khác.

Trong ngày 27-3, Đội 6 đã phát hiện, ghi hình 25 trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong (Khánh Hoà). Trong đó có lỗi phổ biến như không đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m khi buộc phải dừng xe trên cao tốc. Với lỗi này, chủ xe sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng theo Nghị định 168/2024.

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế khi gặp sự cố trên cao tốc như hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu hoặc xảy ra va chạm; người trên xe gặp vấn đề sức khỏe thì cần nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc sát lề phải; bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển/chóp cảnh báo cách xe ít nhất 150 m...

"Nếu xảy ra va chạm cần ghi nhận nhanh hiện trường, khẩn trương di chuyển xe vào vị trí an toàn. Sau đó, liên hệ ngay CSGT: 1900.8099 hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ" - đại diện Đội 6 cho hay.