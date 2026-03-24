Chiến sự Iran tối 24/3: Nga cảnh báo phản ứng "cực kỳ tiêu cực" nếu cuộc chiến lan đến khu vực Biển Caspi

Theo hãng tin Iran Tasnim, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào thành phố Tabriz ở phía tây bắc Iran đã khiến 6 người thiệt mạng. Trong ảnh là một khu dân cư bị tàn phá. Ảnh: Tasnim

Iran có quan chức an ninh tối cao mới

Truyền thông địa phương đưa tin Mohammad Bagher Zolghadr đã được bổ nhiệm làm thư ký mới của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ thay thế Ali Larijani, người đã bị ám sát trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 17 tháng 3.

Lebanon triệu hồi đặc phái viên từ Tehran

Sau khi tuyên bố đại sứ Iran là persona non grata (nhân vật không được hoan nghênh) và yêu cầu rời khỏi nước này, Lebanon cũng đã triệu hồi đại diện ngoại giao của mình tại Iran về nước để tham vấn, với lý do Tehran đã vi phạm các chuẩn mực ngoại giao và thông lệ đã được thiết lập giữa hai nước.

Nga sẽ phản ứng “cực kỳ tiêu cực” nếu cuộc chiến Iran lan đến khu vực Biển Caspi

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “sẽ phản ứng cực kỳ tiêu cực” nếu cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran lan rộng đến khu vực Biển Caspi.

Tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lần đầu tiên tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hải quân Iran trên bờ biển phía bắc nước này. Truyền thông Israel đưa tin rằng cuộc tấn công vào thành phố cảng Bandar Anzali trên biển Caspi nhắm vào các tàu chở vũ khí của Nga đến Tehran.

Ông Peskov từ chối xác nhận những lời đồn đoán đó, nói rằng, “Về những báo cáo cụ thể này, chúng tôi chưa thấy chúng. Tôi không có thông tin gì về vấn đề này".

Nga lên án cuộc chiến

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên án cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran. Ông Lavrov một lần nữa kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch, cảnh báo rằng tình hình "đầy rẫy nguy cơ bất ổn không chỉ ở khu vực Vịnh Ba Tư, điều đã xảy ra, và không chỉ ở toàn bộ Trung Đông, điều đang diễn ra, mà còn ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, an ninh năng lượng, vận tải quốc tế và thông tin liên lạc kinh doanh".

Israel tấn công trung tâm chỉ huy tình báo Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào hai trung tâm chỉ huy tình báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và một trung tâm chỉ huy của Bộ Tình báo Iran trong một loạt các cuộc tấn công hôm thứ Hai.

Họ cho biết thêm rằng cũng đã tấn công các kho vũ khí, hệ thống phòng không, kho chứa và các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo.

Iran bắt giữ "lính đánh thuê cho Israel"

Cơ quan tình báo Iran tuyên bố đã bắt giữ 30 "lính đánh thuê của chế độ Israel" trên khắp cả nước, trong đó 24 người cung cấp cho Israel tọa độ các địa điểm quân sự, cảnh sát và an ninh. Thông cáo cũng cho biết thêm, nhà chức trách đã tịch thu 11 thiết bị đầu cuối Starlink cũng như súng và vũ khí không điều khiển được.

Pakistan sẵn sàng đăng cai đàm phán Mỹ - Iran

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết với Al Jazeera rằng Islamabad sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm giải pháp thương lượng cho xung đột, nếu các bên liên quan mong muốn.

“Nếu các bên có nhu cầu, Islamabad luôn sẵn sàng đăng cai đối thoại” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tahir Andrabi nói. “Chúng tôi nhất quán ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Phát biểu của ông Andrabi được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tạm hoãn trong 5 ngày lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran, đồng thời khẳng định Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán “rất tích cực”.

Iran phủ nhận việc đang đàm phán với Mỹ, nhưng nhiều nguồn tin từ truyền thông Mỹ và Israel cho biết một số quốc gia - gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ - đã đóng vai trò trung gian trong những ngày gần đây, chuyển thông điệp giữa Tehran và Washington nhằm tìm lối thoát cho căng thẳng. Một số báo cáo còn cho rằng các nhà đàm phán Mỹ và Iran có thể gặp nhau tại Islamabad trong vài ngày tới, dù cả hai bên chưa xác nhận.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã điện đàm với ông Trump hôm Chủ nhật. Một ngày sau, Thủ tướng Shehbaz Sharif gọi điện cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Tiếp đó, Ngoại trưởng Ishaq Dar cũng đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.