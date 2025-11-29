Hong Kong bắt thêm 8 người liên quan vụ cháy cụm chung cư

Ủy ban Độc lập và Chống tham nhũng (ICAC) của Hong Kong hôm nay cho hay 7 người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi 40-63 bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng trong dự án cải tạo cụm chung cư Wang Fuk Court trị giá 330 triệu đôla Hong Kong (hơn 42 triệu USD).

Trong số đó, hai người là giám đốc công ty tư vấn xây dựng, hai người chịu trách nhiệm giám sát công tác cải tạo tại cụm chung cư. Ba người còn lại gồm một đôi vợ chồng là nhà thầu phụ cung cấp giàn giáo tre và một người trung gian.

Nhân viên ICAC đã xin lệnh khám xét 13 cơ sở, gồm văn phòng của công ty tư vấn, các nhà thầu phụ và nơi ở của 8 người. Các tài liệu liên quan tới công trình xây dựng và hồ sơ ngân hàng đều bị thu giữ. 8 người này hiện bị giam để chờ điều tra.

Khói đen bốc lên từ các tòa nhà bị cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 27/11. Ảnh: AP

Cảnh sát Hong Kong trước đó bắt ba người đàn ông 52-68 tuổi, vì nghi ngờ tội ngộ sát, gồm hai giám đốc công ty xây dựng và một nhà tư vấn cho dự án cải tạo chung cư. Những người này bị nghi đã chọn vật liệu cải tạo không an toàn, tổ chức thi công và kiểm tra một cách cẩu thả.

Cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy vào khoảng 14h51 ngày 26/11 và kéo dài khoảng 40 tiếng. Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất tại Hong Kong trong vài thập kỷ gần đây, khi thiêu rụi 7 trong 8 tòa nhà. Tính đến chiều nay, ít nhất 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người còn mất tích.

Giám đốc Sở An ninh Hong Kong Chris Tang hôm nay cho hay dựa trên thông tin sơ bộ, giới chức tin đám cháy bắt đầu từ lưới an toàn phía ngoài các tầng thấp của tòa nhà và nhanh chóng lan lên trên do các tấm xốp bốc cháy, ảnh hưởng đến nhiều tầng.

"Nhiệt độ cao cũng khiến giàn giáo tre và lớp lưới bảo vệ bắt lửa. Các thanh tre bị cháy gãy và rơi xuống, làm ngọn lửa lan sang những tầng khác", ông nói thêm.