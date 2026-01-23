Châu Âu gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ, sẵn sàng đáp trả mọi sự cưỡng ép Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh thông báo của Mỹ về việc sẽ không áp đặt các mức thuế quan mới đối với hàng hóa châu Âu là một tín hiệu tích cực. Ông Costa khẳng định việc áp thuế mới sẽ là hành động vi phạm trực tiếp các thỏa thuận thương mại hiện có giữa song phương. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết EU sẽ tập trung vào việc thực thi nghiêm túc các thỏa thuận đã ký kết nhằm đảm bảo ổn định kinh tế xuyên Đại Tây Dương.

EU sẵn sàng đáp trả các biện pháp của ông Trump. Ảnh: AP.

Dù đánh giá tích cực về sự "nhượng bộ" của Tổng thống Donald Trump, song các lãnh đạo EU đều bày tỏ "sẽ không lơ là cảnh giác". Ông Antonio Costa một lần nữa khẳng định EU sẽ bảo vệ những lợi ích của mình trước mọi hình thức cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh Khối 27 có đầy đủ sức mạnh cùng các công cụ kinh tế để phản ứng khi cần thiết.

Về đến vấn đề Greenland, các quốc gia thành viên EU tiếp tục duy trì sự thận trọng cao độ sau khi Tổng thống Trump bày tỏ thái độ “hòa hoãn”. Trước những động thái bất ngờ từ phía Washington, các nhà lãnh đạo EU kêu gọi tăng cường đoàn kết nội khối để chủ động ứng phó.

Đồng thời, EU cũng yêu cầu các bên liên quan phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia thành viên và tuân thủ các quy tắc ứng xử quốc tế thay vì các biện pháp gây áp lực đơn phương.

Giới quan sát nhận định Hội nghị thượng đỉnh lần này cho thấy một EU quyết đoán hơn. Thay vì chỉ phản ứng thụ động, Khối 27 đang xây dựng một mặt trận thống nhất để khẳng định vị thế độc lập và sẵn sàng đối đầu về kinh tế nếu các cam kết thương mại bị phá vỡ.