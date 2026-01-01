Châu Âu có thể triển khai 15.000 binh sĩ đến Ukraine

Tờ Die Welt dẫn nguồn thạo tin cho biết, các nước châu Âu đang chuẩn bị phương án tham gia giám sát một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Nga và Ukraine. Nguồn tin cho biết các kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine đã cơ bản hoàn thiện, chủ yếu do các chuyên gia quân sự của Anh và Pháp xây dựng, với sự phối hợp của Bỉ.

"Các kế hoạch về những đảm bảo an ninh cho Ukraine đã hoàn thiện. Chúng được xây dựng chủ yếu bởi các chuyên gia quân sự từ lực lượng vũ trang Anh và Pháp với sự hợp tác của Bỉ", nguồn tin cho biết.

Theo đó, Pháp và Anh được cho là sẽ đóng vai trò chủ chốt, có thể triển khai lực lượng mặt đất nhằm giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn. Quy mô lực lượng dự kiến dao động từ 10.000 đến 15.000 binh sĩ trong sáu tháng đầu tiên sau khi xung đột kết thúc.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết Pháp và Anh sẵn sàng tham gia giám sát lệnh ngừng bắn ngay cả khi không có ủy quyền từ Liên Hợp Quốc (UN) hoặc Liên minh châu Âu (EU). Bên cạnh đó, các quốc gia láng giềng của Ukraine sẽ đảm nhận việc giám sát từ trên không và trên biển.

Theo kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia vào cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn, với vai trò theo dõi tình hình tại khu vực Biển Đen.

Ukraine dự kiến ​​sẽ tổ chức một số cuộc họp quan trọng với các đối tác từ liên minh các nước sẵn sàng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời tiến hành những cuộc đàm phán ở cấp lãnh đạo quốc tế.

Trước đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte xác nhận một số quốc gia châu Âu bày tỏ thiện chí gửi quân tới Ukraine nhằm hỗ trợ duy trì hòa bình, dù các chi tiết cụ thể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Ngày 30/12/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số văn kiện liên quan đến giải pháp chấm dứt xung đột với Nga, được soạn thảo trong khuôn khổ đàm phán, dự kiến sẽ sẵn sàng để ký kết vào tháng 1.