Cách biệt giữa bà Harris và ông Trump đang biến mất, bầu cử Tổng thống Mỹ nghẹt thở đến phút chót

Khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đang dần mất lợi thế dẫn trước so với ứng cử viên Donald Trump, Đài Al Jazeera đưa tin, dẫn kết quả một loạt các cuộc thăm dò gần đây.

Theo 3 cuộc thăm dò được công bố hôm 13/10, khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp hoặc biến mất hoàn toàn khi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang tiến gần đến chặng cuối cùng.

Bà Harris giúp đóng gói đồ tiếp tế cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene ở Raleigh, Bắc Carolina. Ảnh: SCMP

Trong cuộc thăm dò mới nhất của NBC News, trước thềm cuộc bỏ phiếu vào ngày 5/11, ứng cử viên của Đảng Dân chủ và đối thủ từ Đảng Cộng hòa đang hòa nhau trên toàn quốc với 48%. Đây là một sự thay đổi so với mức dẫn trước 5 điểm của bà Harris trong cùng cuộc khảo sát vào tháng trước.

Trong cuộc thăm dò mới nhất của ABC News/Ipsos, bà Harris dẫn trước với 50% so với 48% dành cho ông Trump trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Trong cùng cuộc thăm dò vào tháng trước, kết quả là 52% so với 46%.

Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News/YouGov cho thấy đương kim Phó Tổng thống dẫn trước cựu Tổng thống với 51% so với 48% trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Cách biệt đã giảm từ 4 điểm của tháng trước xuống còn 3 điểm.

Theo số liệu mới nhất hôm 12/10, bà Harris dẫn trước 1,4% trong tổng số các cuộc thăm dò chính của Real Clear Polling, giảm từ 2,2%.

Kết quả thăm dò ngày càng sít sao cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ nghẹt thở đến phút chót. Số liệu thăm dò biến động trong bối cảnh Đảng Dân chủ lo ngại rằng bà Harris đang gặp khó trong việc giành được sự ủng hộ của người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi – 2 trong số các nhóm cử tri chủ chốt của đảng này.

Trong khi đương kim Phó Tổng thống được lòng hầu hết nữ cử tri thuộc mọi chủng tộc, bà đã phải vật lộn để khơi dậy sự nhiệt tình của nam giới, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha khi họ ngày càng nghiêng về phía ông Trump trong những năm gần đây.

Trong các cuộc thăm dò của The New York Times/Siena College được công bố hôm 12-13/10, bà Harris đã thu hút được sự ủng hộ của 78% cử tri da đen và 56% cử tri gốc Tây Ban Nha – thấp hơn đáng kể so với tỉ lệ mà các ứng cử viên của Đảng Dân chủ giành được trong các cuộc bầu cử năm 2020 và 2016.

Ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Trung tâm Findlay Toyota, tại Prescott Valley, Arizona. Ảnh: Getty Images

Hôm 10/10, cựu Tổng thống Barack Obama đã trách nam giới da đen vì không thể hiện nhiều sự nhiệt tình đối với ứng cử viên Harris như sự nhiệt tình ông đã nhận được trong các chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2008 và 2012.

"Các vị đưa ra đủ loại lý do và lời bào chữa, tôi không đồng tình với điều đó", ông Obama phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania, một trong 7 tiểu bang chiến trường "dao động" quan trọng dự kiến sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Hôm 13/10, bà Harris và ông Trump tiếp tục tập trung các chiến dịch của họ vào các tiểu bang chiến trường, lần lượt tổ chức các sự kiện ở Bắc Carolina và Arizona. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Greenville, Bắc Carolina, bà Harris đã nhắm vào ông Trump với cáo buộc cựu Tổng thống đã phát tán thông tin sai lệch về phản ứng của chính phủ đối với các cơn bão gần đây.

Trong khi đó, tại cuộc vận động tranh cử ở Prescott Valley, Arizona, ông Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để khơi dậy nỗi sợ hãi về những người nhập cư không có giấy tờ. Cựu tổng thống cũng cam kết mục tiêu tuyển dụng thêm 10.000 lính biên phòng, tăng lương 10% và đưa ra khoản tiền thưởng ký kết và giữ chân nhân viên là 10.000 USD.

Nguồn: [Link nguồn]