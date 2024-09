Cuộc đua Trump-Harris: Kỳ bầu cử sít sao nhất thế kỷ

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tăng cường an ninh cho ông Trump và bà Harris Ngày 24-9, Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật tăng cường an ninh cho các ứng viên tổng thống của hai đảng Dân chủ và Cộng hoà, gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, theo đài NBC News. Dự luật, có tên là “Đạo luật tăng cường an ninh cho Tổng thống”, đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó vào ngày 19-9, nhằm mang lại cho ông Trump và bà Harris mức độ bảo vệ tương tự như đối với đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden. Dự luật dài ba trang, trao quyền cho Cơ quan Mật vụ toàn quyền quyết định cách áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh cho các ứng viên tranh cử tổng thống và phó tổng thống. Dự luật đã được gửi tới Nhà Trắng và đợi ông Biden ký duyệt thành luật. Ở một diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ cho biết hôm 23-9 rằng mật vụ Mỹ đang tăng cường an ninh bảo vệ cựu Tổng thống Trump, sau vụ ông bị ám sát hụt lần thứ hai hôm 15-9. "Với những sự kiện gần đây, Mật vụ đang có động thái tăng cường bảo vệ cựu tổng thống" - nguồn tin này cho biết. Theo NBC News, các biện pháp mới dường như đã được nhìn thấy ngay hôm 23-9 khi ông Trump xuống máy bay ở bang Pennsylvania và có một mật vụ theo sát phía sau.