Tướng Đức: Từ chối con đường hòa bình là bi kịch của Ukraine

"Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine liên tục đứng trước những lựa chọn mang tính quyết đinh. Tuy nhiên, Kiev đã không chọn lối đi có thể mở ra triển vọng chấm dứt chiến sự", ông Kujat, người từng giữ cương vị Tổng Tham mưu trưởng Bundeswehr giai đoạn 2000-2002 và Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO giai đoạn 2002-2005 nói.

Các tòa nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Nga tại thị trấn tiền tuyến Myrnohrad, vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters

Vị tướng về hưu cho rằng sự hỗ trợ quy mô lớn của phương Tây đã tạo ra cho Ukraine ảo tưởng rằng nước này có thể xoay chuyển cục diện chiến lược theo hướng có lợi.

“Niềm tin vào việc sức mạnh quân sự của Nga sẽ suy sụp vì các yếu tố kinh tế cũng mang tính ảo tưởng, tương tự như hy vọng giành chiến thắng trên chiến trường”, ông Kujat nói.

Ông đồng thời chỉ trích giới chính trị phương Tây, cho rằng họ không có đủ sức mạnh cũng như ý chí để bảo vệ Ukraine bằng các sáng kiến hòa bình thực chất. Theo ông, việc thiếu vắng những nỗ lực ngoại giao cụ thể và hiệu quả đã khiến xung đột kéo dài, đẩy Ukraine vào vòng xoáy tổn thất ngày càng nghiêm trọng.

Trước đó ông Kujat cũng nhận định rằng chính phủ Ukraine sẽ không thể duy trì một lực lượng vũ trang quy mô 800.000 quân. Theo ông Harald Kujat, con số này sẽ là mức tăng rất lớn so với quy mô khoảng 200.000 binh lính trước xung đột (không tính các lực lượng bán vũ trang), đồng thời vượt xa mức trần 250.000 quân mà Ukraine từng đề xuất trong các cuộc đàm phán tại Istanbul.