Đình chỉ HTX tang lễ thu 120 triệu đồng vận chuyển thi thể từ Quảng Ninh về Tuyên Quang

Liên quan vụ thu 120 triệu đồng vận chuyển thi thể hai nạn nhân tai nạn giao thông, UBND phường Quảng Yên (Quảng Ninh) đã yêu cầu Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tang lễ Tiền An tạm dừng hoạt động và sẽ thành lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của đơn vị này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch UBND phường Quảng Yên cho biết, ngay trong ngày UBND phường sẽ ký quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tang lễ của HTX Tiền An. Trước mắt, HTX bị yêu cầu dừng hoạt động, rà soát, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo quy định, đặc biệt là việc thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ.

Theo ông Bắc, qua xác minh ban đầu, HTX đã thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, song nội dung này sẽ tiếp tục được tổ công tác kiểm tra, làm rõ. “Thủ tục kinh doanh cơ bản đầy đủ, nhưng HTX chưa thực hiện đúng quy định về công khai, niêm yết giá dịch vụ”, ông Bắc thông tin.

Trước đó, ngày 14/1, UBND phường Quảng Yên đã mời đại diện HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An và các cá nhân liên quan đến làm việc để làm rõ phản ánh thu phí cao trong việc vận chuyển thi thể hai nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh về quê ở Hoàng Su Phì (Tuyên Quang).

Lãnh đạo phường Quảng Yên làm việc với HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An.

Theo báo cáo của HTX, tối 11/1, sau khi nhận được tin báo tai nạn, Giám đốc HTX đã điều động 2 xe ô tô cùng 4 lao động tới hiện trường, thực hiện các khâu xử lý ban đầu và đưa thi thể về Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên theo sự đồng ý của cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, HTX tiếp tục thực hiện các dịch vụ xử lý, vệ sinh thi thể, chuẩn bị vật dụng phục vụ khám nghiệm, áo quan, hương nến và tổ chức vận chuyển hai thi thể về quê gia đình theo thỏa thuận. Tổng chi phí dịch vụ trọn gói được hai bên thống nhất là 119 triệu đồng, gia đình nạn nhân đã đặt cọc 10 triệu đồng.

Trong quá trình di chuyển, khi đến địa bàn xã Tân Quang (tỉnh Tuyên Quang), do địa hình phức tạp, hai bên thống nhất chuyển thi thể sang xe hỗ trợ khác. HTX sau đó đồng ý giảm 19 triệu đồng chi phí dịch vụ. Đến ngày 14/1, trước phản ánh trên mạng xã hội về hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, HTX tiếp tục hoàn trả thêm 50 triệu đồng.

UBND phường Quảng Yên yêu cầu HTX dịch vụ tang lễ Tiền An chủ động tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh; khẩn trương xây dựng, niêm yết công khai bảng giá dịch vụ theo quy định, bảo đảm minh bạch, rõ ràng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các nội dung phản ánh, xử lý theo quy định của pháp luật.