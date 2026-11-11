Bộ trưởng Hegseth thoát nguy cơ luận tội vào phút chót

Hôm 10/11, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống để chuyển các điều khoản luận tội chống lại Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện, qua đó chấm dứt nỗ lực luận tội do Hạ nghị sĩ Cộng hòa bất đồng chính kiến Thomas Massie từ bang Kentucky dẫn đầu.

Cuộc bỏ phiếu đã ngăn chặn mọi cuộc bỏ phiếu tiềm năng tại phiên họp toàn thể của Hạ viện về các điều khoản luận tội, và gần như đảm bảo rằng biện pháp này sẽ không được xem xét trước khi kỳ họp hiện tại của Quốc hội kết thúc.

Hôm thứ Hai, ông Massie đã tái đệ trình các điều khoản luận tội, cáo buộc Bộ trưởng Hegseth phạm tội nghiêm trọng và vi phạm pháp luật liên quan đến cuộc chiến với Iran và các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran cũng như các vụ việc liên quan đến các tàu buôn ma túy bị cáo buộc ở vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

Nghị quyết luận tội của ông Massie nhằm mục đích phế truất ông Hegseth vì vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro mà không có sự cho phép của Quốc hội, và nỗ lực trừng phạt Thượng nghị sĩ Mark Kelly, đảng Dân chủ, bang Arizona, vì một video nói với các quân nhân rằng họ có thể từ chối các mệnh lệnh bất hợp pháp.

Hôm thứ Ba, trong một cuộc họp báo hiếm hoi tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth đã tự bảo vệ mình trước nỗ lực luận tội, chỉ trích ông Massie là một "nghị sĩ bất mãn và thất bại".

"Tôi hoàn toàn ủng hộ mọi chiến dịch này" - ông Hegseth nói. "Tôi tự hào khi thực hiện chúng, và tôi sẽ làm lại điều đó vào ngày mai".

Hôm thứ Hai, trong một cuộc họp báo đột xuất quy mô lớn tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Hegseth.

"Tôi sẽ ủng hộ ông ấy" - ông Trump nói. "Ông ấy đã thắng hai cuộc chiến. Ông ấy là người chỉ huy. Tất cả chúng ta đều thắng".

Biện pháp luận tội là nỗ lực thứ hai của ông Massie chống lại ông Hegseth. Lần đầu tiên ông tìm cách đưa nghị quyết luận tội ra thảo luận trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng Cộng hòa, bang Louisiana, phải tạm nghỉ sớm để tránh cuộc bỏ phiếu. Điều đó khiến nghị quyết hết hiệu lực, đó là lý do tại sao ông Massie lại đưa nghị quyết này ra một lần nữa trong tuần này.

Mặc dù nỗ lực luận tội có thể tạm thời lắng xuống, nhưng những rắc rối của Hegseth tại Quốc hội vẫn chưa kết thúc. Đảng Dân chủ đã hứa sẽ tiến hành các cuộc điều tra mạnh mẽ đối với Bộ Quốc phòng dưới thời Hegseth một khi họ nắm đa số vào tháng Giêng.