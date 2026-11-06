Đảng Dân chủ dọa luận tội lần ba, ông Trump cảnh báo đanh thép

Một số lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ cho biết họ muốn tiến hành luận tội ông Trump lần thứ ba. Trả lời NBC News, ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện nói rằng, đảng này vẫn chưa “loại trừ” khả năng đó.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Trước đó, hồi tháng 3, Hạ nghị sĩ bang New York Alexandria Ocasio-Cortez đã bày tỏ ủng hộ việc luận tội ông Trump lần thứ ba, viện dẫn những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột tại Iran và các cáo buộc tham nhũng.

Hạ nghị sĩ bang California Ro Khanna cho rằng Đảng Dân chủ nên luận tội Tổng thống Trump “để bảo vệ Hiến pháp”. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ bang Maryland Jamie Raskin, người từng dẫn dắt nỗ lực luận tội ông Trump lần thứ hai, lưu ý “gần như không còn nghi ngờ gì” về việc ông Trump đã có những hành vi đủ căn cứ để bị luận tội.

Ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm và khẳng định chiến dịch quân sự tại Iran là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Ông cảnh báo một nỗ lực luận tội lần thứ ba sẽ khiến Đảng Dân chủ tự gây tổn hại cho chính mình.

Khi được hỏi có lo ngại về khả năng bị luận tội hay không, ông Trump trả lời: “Tôi chẳng hề lo chút nào”.

“Tôi nghĩ nếu họ làm vậy, Đảng Dân chủ sẽ tự hủy hoại chính mình. Bởi vì... luận tội mà không có lý do gì ư? Chỉ vì đất nước này đang phát triển thành công sao? Đất nước chúng ta hiện nay đang thành công hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử””, ông Trump nói với các phóng viên hôm 5/11.

Ông Trump là tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử bị Hạ viện luận tội hai lần. Lần thứ nhất diễn ra vào năm 2019, liên quan đến cáo buộc ông gây sức ép buộc Ukraine điều tra Hunter Biden, con trai của đối thủ chính trị khi đó là Joe Biden. Lần thứ hai diễn ra vào năm 2021, liên quan đến cáo buộc trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1. Trong cả hai lần, Thượng viện đều tuyên ông không phạm tội.

Ông Trump cũng cảnh báo Đảng Dân chủ rằng họ sẽ không thực sự “nắm quyền kiểm soát” chừng nào ông còn tại nhiệm.

Trả lời Fox News, ông nói: “Họ thực chất chẳng kiểm soát được gì cả. Ngay cả khi họ gửi đến 50 dự luật tuyệt vời mà họ vô cùng tâm đắc, tôi cũng sẽ gửi trả lại với dấu phủ quyết”.