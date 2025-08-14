Thái Lan-Campuchia: Nóng vụ nổ mìn biên giới; Bangkok rào dây thép gai

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục có diễn biến mới đáng chú ý.

Thái Lan triển khai dây thép gai dọc biên giới

Ngày 14-8, người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Huangsub nói rằng Bangkok tiếp tục duy trì thế phòng thủ vững chắc tại 11 khu vực thuộc 7 tỉnh biên giới với Campuchia, đồng thời triển khai dây thép gai nhằm bảo vệ chủ quyền Thái Lan.

Quân đội sẵn sàng ứng phó ngay lập tức với bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ nào, dù nhỏ nhất, ông Jirayu lưu ý.

Trước đó, vào chiều 13-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lực lượng vũ trang Thái Lan đã triển khai dây thép gai và lốp xe ở một ngôi làng biên giới Campuchia, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sự đồng thuận đã đạt được giữa hai nước, theo tờ Khmer Times.

“Campuchia yêu cầu phía Thái Lan ngay lập tức và vô điều kiện chấm dứt mọi hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cũng như tinh thần và sự đồng thuận đã đạt được tại cuộc họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung” - bà Socheata nói.

Thái Lan triển khai dây thép gai dọc biên giới với Campuchia. Ảnh: THE NATION

Tranh cãi về mìn biên giới

Ngày 14-8, Thái Lan cho biết đang duy trì an ninh dọc biên giới với Campuchia, đồng thời kêu gọi Campuchia tuân thủ các thỏa thuận quốc tế về mìn, theo tờ The Nation.

Từ ngày 15-7 đến 12-8, quân đội Thái Lan báo cáo phát hiện 41 quả mìn PMN-2 mới gài trên lãnh thổ Thái Lan, một số trường hợp nổ mìn khiến binh sĩ Thái bị thương.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia - ông Pen Bona ngày 13-8 ra tuyên bố khẳng định Campuchia tuân thủ nghiêm Hiệp ước Ottawa và bác bỏ cáo buộc gài mìn mới.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 13-8 cũng ra tuyên bố "bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Thái Lan" liên quan các vụ nổ mìn.

"Campuchia khẳng định các cáo buộc này là bịa đặt, không có bằng chứng đáng tin cậy và chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi việc Thái Lan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và luật pháp quốc tế" - tuyên bố nêu rõ.

Phnom Penh cũng cho rằng các vụ việc mà Thái Lan báo cáo xảy ra trong lãnh thổ của Campuchia được quốc tế công nhận.

"Thực tế, các khu vực này từ lâu đã được cả các cơ quan rà phá bom mìn trong nước và quốc tế ghi nhận là có bãi mìn còn sót lại từ xung đột nội bộ của Campuchia những năm 1970-1980" - Bộ Ngoại giao Campuchia nêu quan điểm.

"Campuchia, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước cấm mìn sát thương (Hiệp ước Ottawa), luôn kiên định thực hiện đầy đủ nội dung và tinh thần của hiệp ước này" - tuyên bố cho biết thêm.

Đáp lại, Thiếu tướng Winthai Suwaree - người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, cho rằng phản hồi của Campuchia là “bóp méo sự thật”.

Theo ông Winthai, lực lượng Thái Lan đã phát hiện mìn PMN-2 trong 5 lần riêng biệt kể từ ngày 16-7, bao gồm gần đền Ta Muen Thom. Người phát ngôn nói rằng khu vực này từng được Trung tâm Hành động Rà phá Bom mìn Thái Lan (TMAC) rà soát từ năm 2020 đến 2022, trước đó không phát hiện mìn PMN-2.

Ông Winthai nhấn mạnh rằng hành động của Campuchia không chỉ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà còn vi phạm Hiệp ước Ottawa, vốn cấm sử dụng mìn sát thương.

Ông Jirayu nói thêm rằng các đơn vị xử lý bom mìn vẫn tiếp tục phát hiện mìn do lực lượng Campuchia trái phép gài trên lãnh thổ có chủ quyền của Thái Lan.

“Những hành động này là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Chính phủ Thái Lan sẽ đưa vấn đề này ra Ủy ban Hiệp ước Ottawa để tiến hành các bước tiếp theo” - theo người phát ngôn.

Ông Jirayu nói rằng chính phủ Thái Lan kêu gọi Campuchia chấp nhận hai điều khoản ngừng bắn mà Thái Lan đã đề xuất ngày 7-8 tại Malaysia, bao gồm: Giải quyết các vấn đề liên quan đến đường dây lừa đảo qua điện thoại, nạn buôn người và buôn bán ma túy; Hỗ trợ gỡ bỏ mìn.