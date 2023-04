Binh nhất Vệ binh Quốc gia Mỹ tiếp cận tài liệu mật của Lầu Năm Góc bằng cách nào?

Nghi phạm Jack Teixeira bị bắt giữ tại nhà mẹ đẻ.

Hôm 13/4, FBI đã bắt giữ lính Vệ binh Quốc gia không quân Mỹ Jack Teixeira tại căn nhà của mẹ nghi phạm. Teixeira là nghi phạm bị cáo buộc gây ra vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất ở Mỹ trong 10 năm trở lại đây.

Teixeira đã đăng tải hơn 300 bức ảnh chụp tài liệu mật lên một nhóm chat trên nền tảng nhắn tin Discord. Từ đó, hình ảnh được tiết lộ trên một số trang mạng và truyền thông Mỹ thu thập được.

Teixeira là binh nhất, cấp thấp thứ ba trong hàng ngũ Vệ binh Quốc gia không quân Mỹ. Cục Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết Teixeira nhập ngũ tháng 9/2019, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Với vai trò là người điều hành hệ thống đường truyền mạng, nghi phạm không làm việc trong lĩnh vực phân tích tình báo mà làm việc trong lĩnh vực sơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IT).

Vậy làm cách nào một binh nhất chỉ mới 21 tuổi, cấp thấp lại tiếp cận được với các tài liệu mật và tuyệt mật, bao gồm tài liệu liên quan đến chiến sự đang diễn ra ở Ukraine?

Tờ New York Post cho biết, nhờ làm việc trong lĩnh vực IT, Teixeira có thể đã được quân đội Mỹ cấp giấy chứng nhận an ninh, từ đó binh nhất này tự ý tiếp cận các thông tin mà lẽ ra chỉ có bộ phận tình báo được truy cập.

Với tư cách là người điều hành hệ thống đường truyền mạng (CTSJ), Teixeira có thể từng làm việc hoặc tham gia bảo vệ các kênh liên lạc nhạy cảm.

Một khả năng khác là đơn vị của Teixeira có quyền truy cập vào mạng lưới lưu trữ thông tin tình báo của Lầu Năm Góc và do đó, việc tài liệu bị mật rò rỉ là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Hiện chưa rõ đơn vị của Teixeira có được giao nhiệm vụ hỗ trợ các sứ mệnh của Mỹ ở Ukraine hay không. Báo Mỹ đề cập đến khả năng Teixeira có liên hệ hoặc có tiếp xúc với lực lượng tình báo số 102 của Vệ binh Quốc gia.

Trước đây, một số đơn vị thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia được xác nhận là có tham gia các hoạt động hỗ trợ trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Mặc dù Vệ binh Quốc gia được biết đến với sứ mệnh trong nước, chẳng hạn như ứng phó với bạo loạn và thiên tai, chính quyền Mỹ cũng có thể kích hoạt lực lượng dự bị quân sự này cho các nhiệm vụ liên quan đến nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từng huy động một số đơn vị Vệ binh Quốc gia tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine. Một nhóm trinh sát của Vệ binh Quốc gia bang North Dakota đã tham gia phân tích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các mục tiêu Nga ở thành phố Bakhmut.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho đến nay vẫn chưa từng thông báo về việc Vệ binh Quốc gia tham gia hỗ trợ Ukraine từ lãnh thổ Mỹ.

