Bị Hạ viện giáng đòn quyền lực về Iran, tổng thống Mỹ công bố bước ngoặt

Với tỉ lệ phiếu sát sao 215-208, bước đi này thể hiện sự thách thức trực tiếp đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi một nhóm nhỏ gồm 4 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã quyết định liên minh với Đảng Dân chủ để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng qua với Iran.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trước đó đã nỗ lực ngăn chặn kết quả này bằng cách đột ngột dừng các phiên thảo luận cách đây 2 tuần khi nghị quyết sắp được thông qua.

Tuy nhiên, làn sóng phản đối trong Quốc hội vẫn không ngừng tăng lên khi xung đột kéo dài và ông Donald Trump phải chật vật đàm phán hòa bình.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York, người dẫn đầu nỗ lực này, tuyên bố: "Người dân đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng cuộc xung đột do ông Donald Trump lựa chọn, chịu đựng giá xăng tăng tại các cây xăng, chịu đựng mức giá leo thang tại các siêu thị".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa chuẩn bị trả lời báo chí tại Đồi Capitol, Washington, ngày 3-6. Ảnh: AP

Sự bất an chính trị dâng cao kể từ khi Mỹ sát cánh cùng Israel phát động các cuộc không kích vào Iran ngày 28-2.

Dù một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ đầu tháng 4, tình hình vẫn căng thẳng khi các cuộc đàm phán hòa bình bị kéo dài và các vụ đụng độ quân sự giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục bùng phát.

Đồng thời, các lệnh trừng phạt và xung đột đã khiến Iran làm gián đoạn tuyến đường hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz, gây áp lực lạm phát nặng nề lên người tiêu dùng Mỹ.

Theo hãng tin AP, nghị quyết của Hạ viện dù mang tính biểu tượng nhiều hơn là pháp lý tức thời, nhưng là đòn giáng mạnh vào chiến lược của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó vào tháng 4, Thượng viện cũng đã thúc đẩy một nghị quyết quyền lực chiến tranh tương tự.

Nếu Thượng viện chính thức thông qua nghị quyết lần này của Hạ viện, cục diện sẽ tạo ra một phép thử pháp lý mới về quyền lực tối cao giữa quốc hội và tổng thống.

Dù vậy, Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo động thái của quốc hội có thể làm "trói tay" chính quyền và khiến Iran từ chối thỏa hiệp.

Phía Nhà Trắng cũng lập luận rằng các hành động thù địch đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn vào tháng 4 nên không cần sự phê chuẩn của Quốc hội trong vòng 60 ngày theo luật định.

Hiện tại, các bước đi tiếp theo của nghị quyết vẫn chưa chắc chắn và ông Donald Trump nhiều khả năng sẽ bác bỏ biện pháp này.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump ngày 3-6 bất ngờ tuyên bố lần đầu tiên Mỹ đã thiết lập liên lạc với nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Đồng thời, ông cho biết thêm rằng nhóm này đã đồng ý không nổ súng trong cuộc xung đột với Israel.

Các bình luận này được đưa ra khi ông Donald Trump nhận định rằng Israel "cần chúng tôi" trong cuộc xung đột liên quan đến Iran và Hezbollah.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng ca ngợi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một đối tác mạnh mẽ và tuyệt vời của Mỹ.

Động thái này diễn ra sau các báo cáo gần đây cho thấy ông chủ Nhà Trắng từng tỏ ra gay gắt trước chiến dịch quân sự ngày càng leo thang của Israel chống lại nhóm Hezbollah ở Lebanon, làm lộ ra rạn nứt hiếm hoi giữa hai nhà lãnh đạo.