Bí ẩn máy bay B-52 “ma” xuất hiện trên radar Địa Trung Hải

Hai máy bay tuần tra biển Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ngày 10-6 cất cánh từ Căn cứ Không quân Hải quân Sigonella (đảo Sicily - Ý) và bay về hướng Đông, nhiều khả năng hướng tới Trung Đông hoặc vùng Sừng châu Phi.

Dù hoạt động di chuyển này đã đáng quan tâm, điều khiến cộng đồng đam mê theo dõi chuyến bay thực sự đổ dồn chú ý chính là việc một trong 2 chiếc máy bay lại phát mã hex ICAO vốn thuộc về một chiếc máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ.

Sự bất thường đó nhanh chóng thổi bùng những đồn đoán trên mạng xã hội rằng một chiếc B-52 Stratofortress vừa rời đảo Sicily.

Tuy nhiên, các bằng chứng đến giờ cho thấy không hề có chiếc B-52 nào hoạt động tại căn cứ Sigonella, chiếc máy bay liên quan thực chất là một chiếc P-8A.

Hai máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ngày 10-6 cất cánh từ Căn cứ Không quân Hải quân Sigonella tại đảo Sicily - Ý và bay về hướng Đông. Ảnh: ItaMilRadar

Mã hex ICAO là gì?

Mỗi máy bay được trang bị bộ phát đáp Mode S đều được cấp mã định danh 24-bit duy nhất, thường gọi là mã hex ICAO.

Mã này được truyền qua hệ thống ADS-B và Mode S, được các nền tảng theo dõi sử dụng để nhận dạng máy bay. Thông thường, mã hex này sẽ đi theo máy bay trong suốt vòng đời hoạt động.

Khi một máy bay quân sự phát mã hex sai (mã tạm thời hoặc mã bị gán nhầm), các trang web theo dõi có thể nhận diện sai lệch hoàn toàn chiếc máy bay đó thành một loại máy bay khác.

Theo trang ItaMilRadar, đó chính xác là những gì đã xảy ra hôm 10-6.

Dữ liệu trích xuất từ các cơ sở dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai. Các ghi chép cho thấy năm 2026, mã định danh AE58A7 đã rất nhiều lần bị hiển thị nhầm thành máy bay ném bom B-52H (số hiệu 61-0018). Ảnh: ItaMilRadar

Tại sao việc nhầm lẫn này lại đáng ngại?

Vì các lý do kỹ thuật, vận hành hoặc quản lý, máy bay quân sự đôi khi sẽ phát ra các dữ liệu định danh bất thường hoặc ngoài dự kiến.

Trong một số trường hợp, cài đặt của bộ phát đáp có thể bị sai. Nhưng cũng có lúc, việc chạy thử máy hoặc bảo trì định kỳ đã vô tình khiến máy bay phát ra những tín hiệu ngoài ý muốn.

Đối với các nhà quan sát tình báo nguồn mở (OSINT), những bất thường này có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của một chiếc B-52 trên khu vực trung tâm Địa Trung Hải sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý. Bởi lẽ, dòng máy bay ném bom này vẫn là một trong những nền tảng tấn công tầm xa chủ lực của Mỹ.

Thông tin về việc triển khai B-52 đến Sicily sẽ dẫn đến suy đoán về các chiến dịch quân sự tiềm tàng, sự thay đổi thế trận, hoặc các bước chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trong khu vực.

Tuy nhiên, sự bất thường ghi nhận hôm 10-6 không phải là trường hợp cá biệt.

Theo số liệu từ trang ItaMilRadar, tính riêng trong năm 2026, chính chiếc P-8A ở trên đã có tới gần 20 lần bị bắt gặp phát cùng một mã hex ICAO - vốn thuộc về máy bay ném bom B-52 Stratofortress.

Mỗi lần như vậy, các nền tảng theo dõi chuyến bay đều nhận diện sai chiếc máy bay này thành B-52, bất chấp việc lịch trình bay, căn cứ hoạt động và mô hình nhiệm vụ của nó đều thể hiện rõ ràng đó là một chiếc P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ.

Việc các sự kiện này lặp đi lặp lại cho thấy đây không phải là một lỗi tạm thời chỉ xuất hiện trong một chuyến bay, mà là vấn đề dai dẳng ảnh hưởng đến dữ liệu định danh được phát ra từ chính chiếc máy bay cụ thể nêu trên.