Bầu cử Mỹ 2024: Chiến lược tranh cử của đảng Dân chủ, Cộng hòa

Ông Trump, ông Biden vẫn “nặng ký” nhất Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden đang dẫn đầu so với các ứng cử viên trong đảng đang chạy đua vào Nhà Trắng. Về phía đảng Cộng hòa, theo khảo sát do đài NBC News công bố hôm 25-6, tỉ lệ ủng hộ ông Trump vẫn đang dẫn đầu và ông đang bỏ xa các đối thủ trong đảng. Theo đó, ông Trump được 51% cử tri ủng hộ, trong khi “kỳ phùng địch thủ” Ron DeSantis là 22%, cựu Phó Tổng thống Mike Pence là 7% và cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie là 5%. Các ứng cử viên còn lại không ai nhận được hơn 4% ủng hộ. Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 16 đến 20-6, sau khi ông Trump bị truy tố về tội giấu tài liệu mật quốc gia. Về phía đảng Dân chủ, theo khảo sát của ĐH St. Anselm (Mỹ) công bố hôm 25-6 thực hiện tại bang chiến địa New Hampshire, ông Biden được 68% ủng hộ từ các cử tri trong đảng, vượt xa ông Robert F. Kennedy Jr. và bà Marianne Williamson với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 9% và 8%. Thăm dò này khảo sát 1.065 cử tri ở bang New Hampshire từ ngày 21 đến 23-6.