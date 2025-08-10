Thực hư việc Ukraine phá hủy radar cực hiếm của hệ thống phòng không S-500 Nga?

Thông tin này được các nguồn tin địa phương và nhóm phân tích tình báo CyberBoroshno công bố.

Radar 98L6E của hệ thống phòng không tầm xa S-500 "Prometey" của Nga.

Theo CyberBoroshno, đoạn video mới do Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) công bố ban đầu khiến nhiều người lầm tưởng đây là radar 96L6 của hệ thống S-400 bị phá hủy. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ các đặc điểm nhận dạng, họ xác nhận mục tiêu bị đánh trúng chính là radar 98L6 Yenisei – loại radar tiêu chuẩn của S-500 và thuộc nhóm tinh vi nhất thế giới.

Radar 98L6 có khả năng phát hiện, theo dõi máy bay và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách tới 600 km, độ cao tối đa 100 km, giúp S-500 tận dụng tối đa tầm bắn vượt trội của mình. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một thành phần của hệ thống S-500 bị phá hủy trong chiến sự tại Ukraine.

S-500 được Nga đưa vào trang bị từ năm 2021, chậm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Hệ thống này nổi bật với tầm bắn 600 km, khả năng đánh chặn vệ tinh quỹ đạo thấp, tên lửa đạn đạo liên lục địa và thậm chí cả máy bay vũ trụ.

Tháng 12/2021, S-500 lần đầu được triển khai ở Bắc Cực, trước khi xuất hiện tại thành phố Kerch vào tháng 6/2024 để bảo vệ cầu vượt eo biển Kerch – tuyến huyết mạch trị giá 4 tỷ USD nối vùng Donbass với bán đảo Crimea, vốn liên tục bị Ukraine tấn công bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp.

Tới tháng 12/2024, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga mới thành lập trung đoàn S-500 đầu tiên, nhưng sản xuất vẫn chậm, khiến số lượng hệ thống này vô cùng hạn chế. Chính vì vậy, việc mất radar 98L6 ở thời điểm căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO là tổn thất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực phòng không chiến lược của Moscow.

Ban đầu, việc thử nghiệm radar 98L6 tại chiến trường được kỳ vọng sẽ mang lại dữ liệu thực tế quý giá cho Nga. Thế nhưng, thay vì củng cố khả năng tác chiến, vụ tấn công này lại biến nó thành một trong những thiệt hại nặng nề nhất mà hệ thống S-500 từng phải hứng chịu.